دریافت 5 MB کد مطلب 6953865 https://mehrnews.com/x3d7fD ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳ کد مطلب 6953865 فیلم هنر فیلم هنر ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳ افتتاحیه بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت دبیر جشنواره تئاتر مقاومت گفت: جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت به صورت دوسالانه برگزار میشود. کپی شد مطالب مرتبط حماسیخوانی بازیگر سینما در جماران؛ هنرمندان بسیجی تجلیل شدند بیش از ۵ هزار برنامه برای هفته دفاع مقدس در استان تهران اجرا می شود ۴۶ برنامه بنیاد شهید برای هفته دفاع مقدس ۵۳ عنوان برنامه دفاع مقدس در اصفهان برگزار میشود برچسبها جشنواره تئاتر مقاومت تئاتر ایران هنرمندان تئاتر
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