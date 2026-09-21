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کد مطلب 6953865
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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

افتتاحیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

افتتاحیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

دبیر جشنواره تئاتر مقاومت گفت: جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت به‌ صورت دوسالانه برگزار می‌شود.

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