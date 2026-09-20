به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار علی فتحیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس که در مرکز موزه دفاع مقدس استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال در شرایطی برگزار میشود که تجربههای بهدستآمده از سالهای دفاع مقدس همچنان برای جمهوری اسلامی در مواجهه با عرصههای جدید و پیچیده مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از تجربهها و اندوختههایی است که در حوزههای مختلف میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد و آنچه در آن دوران به دست آمد، در مقاطع بعدی نیز قابلیت استفاده و بازتولید دارد.
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به آنچه «دفاع مقدس سوم» نامید، ادامه داد: تجربههای دفاع مقدس اول و دوم امروز بهعنوان پشتوانهای برای بازسازی و بازآفرینی توانمندیهای کشور در مواجهه با صحنههای جدید نبرد مورد توجه قرار گرفته است.
فتحیان ریشه اصلی این تجربه را در مؤلفههایی همچون ایمان، اراده، خودباوری و اتکا به ظرفیتهای داخلی دانست و گفت: یکی از ویژگیهای مهم این مؤلفهها، بومی بودن آنهاست؛ به این معنا که بخش مهمی از توانمندیهای کشور برآمده از ظرفیتها و استعدادهای درونی شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: انعطافپذیری و توان سازگاری نیروهای مسلح با شرایط متغیر نیز از دیگر تجربههایی است که در سالهای گذشته شکل گرفته و به گفته وی، موجب ایجاد بازدارندگی و دشوار شدن پیشبینی رفتار جمهوری اسلامی برای طرف مقابل شده است.
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با بیان اینکه تجربه دفاع مقدس محدود به حوزه نظامی نیست، خاطرنشان کرد: این تجربه در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز قابل استفاده است و میتوان از ظرفیتهای شکلگرفته در آن دوران برای مواجهه با فشارها و چالشهای جدید بهره گرفت.
محور برنامههای امسال مردم و محلات هستند
فتحیان در ادامه با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس در استان اصفهان اظهار کرد: امسال ۵۳ عنوان برنامه برای این ایام پیشبینی شده که در قالبهای مختلف و با مشارکت اقشار گوناگون مردم برگزار خواهد شد.
وی افزود: رویکرد اصلی برنامههای امسال، افزایش کیفیت و کمیت حضور مردم در برنامههاست و بر همین اساس، ظرفیت محلات، برنامههای محلهمحور، موکبهای محلی، تجمعات و برنامههای خیابانی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، بخشی از برنامهها نیز برای دانشآموزان و دانشجویان طراحی شده و یادواره شهدا، برنامههای تجلیل، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، اکران فیلم، تئاتر، پویشها، نشستها و مسابقات فرهنگی در این بخش پیشبینی شده است.
فتحیان همچنین از برگزاری مسابقه «میدانیار» خبر داد و گفت: این مسابقه در مرحله شهرستانی برگزار میشود و پس از آن مرحله استانی آن در مرکز استان دنبال خواهد شد و برگزیدگان به مرحله کشوری راه پیدا میکنند.
«کنگره شهدای اقتدار» در گلستان شهدا برگزار میشود
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به برنامههای مرتبط با خانواده شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: دیدار با خانوادههای شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، برنامههای نمایشی، رژه موتوری و تجلیل از پیشکسوتان جهاد و شهادت از جمله برنامههای این هفته است.
وی افزود: بیش از ۲۴ هزار نفر برای حضور در برنامه «جانفدایان» ثبتنام کردهاند و نمایش اقتدار این مجموعه نیز برگزار خواهد شد.
فتحیان همچنین از برگزاری شش شب برنامه «کنگره شهدای اقتدار» با محوریت شهید سرلشکر پاسدار ربانی در گلستان شهدای اصفهان خبر داد و گفت: یادواره «امام شهید» در ۳۲ شهر و یادواره شهدای میناب نیز در ۲۰۰ نقطه برگزار خواهد شد.
۲۵۰ اکران فیلم با موضوع دفاع مقدس
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و هنری هفته دفاع مقدس بیان کرد: نواختن زنگ آغاز برنامههای دفاع مقدس در مدارس، اعزام راویان و روایتگران به مدارس، نشستهای بصیرتی، «شبی با شهدا»، محافل شعر دفاع مقدس و مقاومت، اجرای تئاتر و نمایش فیلم و برگزاری کارگاههای آموزشی از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
فتحیان ادامه داد: در حوزه سینما نیز ۲۵۰ اکران فیلم با محوریت دفاع مقدس و مقاومت در استان اصفهان پیشبینی شده است.
توزیع ۱۶ هزار بسته لوازمالتحریر
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان خدمترسانی اجتماعی را بخش دیگری از برنامههای این ایام عنوان کرد و گفت: آزادی زندانیان معسر، اعزام گروههای جهادی و کمک به دانشآموزان نیازمند در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا ۱۶ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند توزیع خواهد شد تا برنامههای هفته دفاع مقدس با اقدامات اجتماعی و خدمترسانی نیز همراه باشد.
روایت دفاع مقدس با ظرفیت موزه دیجیتال اصفهان
فتحیان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت مرکز موزه دفاع مقدس استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این مجموعه در دو بخش فیزیکی و محتوایی فعالیت میکند و در بخش فیزیکی، ادوات و تجهیزات دوران دفاع مقدس در محوطه موزه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امکان استفاده از ظرفیت پیشکسوتان دفاع مقدس برای روایتگری و میزبانی از دانشآموزان و دانشجویان در این مجموعه فراهم شده است.
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان اصفهان بخش محتوایی و دیجیتال موزه را نیز دارای ظرفیت قابل توجهی دانست و اظهار کرد: پس از تهران، اصفهان نیز در حوزه موزه دیجیتال دفاع مقدس فعالیت دارد و فرایند تولید محتوای این مجموعه در حال انجام است.
فتحیان خاطرنشان کرد: سوژههای مختلف برای تولید محتوای موزه شناسایی شده و تلاش میشود روایتهای تاریخی و خاطرات دفاع مقدس با استفاده از قالبهای جدید و متناسب با نیاز نسل جوان ارائه شود.
وی گفت: مجموعه برنامههای هفته دفاع مقدس در اصفهان با محوریت مردم، خانواده شهدا، پیشکسوتان، محلات، مدارس، دانشگاهها و ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان اجرا خواهد شد و هدف از این برنامهها بازخوانی تجربههای دفاع مقدس و انتقال روایتهای این دوران به نسلهای جدید است.
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