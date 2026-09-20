۴۶ برنامه بنیاد شهید برای هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست خبری تشریح برنامه‌های گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای عرصه مقاومت و همچنین شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس امسال با رویکردی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و تلاش شده است برنامه‌ها با نگاه راهبردی، اثرمحور و با هدف تبیین جایگاه دفاع مقدس و امتداد فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه طراحی و اجرا شوند.

وی با اشاره به پیوند عمیق دفاع مقدس با فرهنگ عاشورا افزود: دفاع مقدس تجلی سنت الهی، امتداد فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یکی از مقاطع برجسته تاریخ ایران اسلامی است؛ مقطعی که فرهنگ ایثار، مقاومت، فداکاری و شهادت را به عنوان یکی از رمزهای ماندگاری اسلام و انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده معرفی کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس تنها محدود به دوران جنگ تحمیلی نیست، گفت: ایستادگی، مقاومت، ازخودگذشتگی و آمادگی برای فدا شدن در راه آرمان‌ها، از ویژگی‌های برجسته مردم ایران در دوران دفاع مقدس بود و این فرهنگ پس از پایان جنگ نیز در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تداوم پیدا کرد و به نماد و نمود ایستادگی ملت ایران تبدیل شد. مردم، مسئولان و دست‌اندرکاران در دوران دفاع مقدس در برابر دشمن ایستادگی کردند و این روحیه مقاومت در جنگ ۱۲ روزه نیز به‌وضوح خود را نشان داد. اگر دفاع مقدس را جلوه‌گاه حقانیت نظام جمهوری اسلامی می‌دانیم، باید تجلی این فرهنگ را در حوادث و عرصه‌های مختلف نیز مشاهده کنیم. در جنگ ۱۲ روزه، ایستادگی مردم، مقاومت، انسجام اجتماعی، همدلی و تبعیت از ولایت و امامت را به‌روشنی مشاهده کردیم و این موضوع نشان داد فرهنگ شکل‌گرفته در دفاع مقدس همچنان در جامعه جریان دارد.

رسانه‌ها؛ حلقه مهم انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید

سلیمانی با تأکید بر جایگاه رسانه‌ها در تبیین دفاع مقدس اظهار کرد: امروز نقش رسانه و جایگاهی که اصحاب رسانه در روایت حوادث و انتقال مفاهیم فرهنگی دارند، بسیار مهم است. نباید اجازه دهیم فداکاری، ایثار، ازخودگذشتگی و حماسه‌ای که ملت ایران در دوران دفاع مقدس آفرید، فراموش شود. دفاع مقدس به ما ثابت کرد که پیشرفت و عزت با مقاومت به دست می‌آید و ملت ایران با ایستادگی و مقاومت توانست از این مقطع تاریخی عبور کند. شهدا در این مسیر با خداوند معامله کردند و با ایمان، انگیزه و توان خود ایستادگی کردند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت شناخت صحیح دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهم از تاریخ کشور است و باید این واقعه مهم را به‌درستی بشناسیم و آن را به اذهان و نسل‌های بعدی معرفی کنیم.

سلیمانی با اشاره به نقش راهیان نور در انتقال فرهنگ دفاع مقدس گفت: در سال‌های پس از دفاع مقدس، مسیر انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به جامعه و به‌ویژه نسل جوان از طریق ظرفیت‌های مختلف دنبال شد که یکی از مهم‌ترین بسترهای آن، راهیان نور بود. اقدامات انجام‌شده در حوزه راهیان نور و به‌ویژه راهیان نور دریایی، زمینه‌ای برای انتقال معنویت، حماسه و فرهنگ مقاومت دوران دفاع مقدس به نسل‌های جدید فراهم کرد و امروز نیز می‌توان جلوه‌هایی از همان روحیه ایستادگی و معنویت را در سواحل نیلگون خلیج فارس مشاهده کرد.

وی دفاع مقدس را «تفسیر آیات آسمانی روی زمین» توصیف کرد و گفت: امروز می‌توان این تفسیر را در عرصه‌های مختلف مشاهده و لمس کرد و امیدواریم دستاوردهای دفاع مقدس که ملت ایران در آن عظمت و توانایی خود را به نمایش گذاشت، در برنامه‌ها و نشست‌های فرهنگی بیش از گذشته بروز و ظهور پیدا کند.

اجرای ۴۶ برنامه محوری بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس

سلیمانی با تشریح برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای هفته دفاع مقدس گفت: در راستای وظیفه و رسالت بنیاد شهید در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ستاد ملی مربوط به برنامه‌های هفته دفاع مقدس تشکیل شده و برنامه‌های متنوعی برای این مناسبت در نظر گرفته شده است. امسال ۴۶ برنامه محوری به مناسبت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس طراحی و برنامه‌ریزی شده است که وجه تمایز آن‌ها، توجه به «اثر» و نتیجه فرهنگی برنامه‌ها، مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است. خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، خادمان و صاحبان اصلی فرهنگ ایثار و شهادت هستند؛ انسان‌هایی که پدران، مادران، همسران و بستگانشان در راه این فرهنگ با خداوند معامله کرده‌اند و برنامه‌های امسال نیز با همین نگاه طراحی شده است.

وی نخستین برنامه ملی و سراسری بنیاد شهید را آیین «مهمانی لاله‌ها» عنوان کرد و گفت: این برنامه در ۲۰ هزار گلزار شهدای سراسر کشور برگزار خواهد شد. یکی از ویژگی‌های مهم آیین امسال، حضور دانش‌آموزان مقطع متوسطه با محوریت «هم‌عهدی با شهدا» است. تلاش شده است دانش‌آموزان، به‌ویژه در کنار خانواده‌های معظم شهدا، در این برنامه حضور پیدا کنند تا ارتباط میان نسل جدید و فرهنگ شهدا تقویت شود. برنامه ملی «مهمانی لاله‌ها» امسال با ویژگی خاص خود از جوار مضجع نورانی حضرت امام رضا(ع) و همچنین مرقد مطهر امام خمینی(ره) آغاز خواهد شد.

دیدار صمیمی با خانواده‌های معظم شهدا

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید از برگزاری دیدار صمیمی با خانواده‌های معظم شهدا خبر داد و گفت: این دیدار با ترکیبی از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس و با حضور یکی از سران قوا برگزار خواهد شد. به دلیل ملاحظات مربوط به برنامه، در این مرحله جزئیات بیشتری درباره این دیدار اعلام نمی‌کنیم و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سلیمانی از برگزاری دومین یادواره شهدای بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت ملی خبر داد و گفت: این یادواره همزمان در مرکز و سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی همچنین از تجلیل و تکریم کارمندان شهید بنیاد شهید خبر داد و افزود: از کارمندانی که در دوران دفاع مقدس و در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت جانفشانی کردند، در برنامه‌های امسال تجلیل خواهد شد.

«لاله‌های سفید» برای گرامیداشت شهدای منا

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید همچنین از برگزاری نهمین مراسم بزرگداشت شهدای منا با عنوان «لاله‌های سفید» خبر داد و گفت: این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای منا و تکریم و تقدیر از خانواده‌های معظم این شهدا برگزار خواهد شد و امسال نیز با رویکردی جدید دنبال می‌شود.

سلیمانی به سومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی ایثار اشاره کرد و گفت: این پویش امسال با رویکرد جدید در ۱۴۶ مدرسه شاهد برنامه‌ریزی و اجرا شده است. بیش از ۹ هزار دانش‌آموز در این پویش مشارکت کرده و دیدگاه‌ها، آثار و نقطه‌نظرات خود را با محوریت شهدا، مدرسه و موضوعات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت ارائه کرده‌اند. دانش‌آموزان در قالب‌های مختلف، از جمله انشا، آثار هنری و فعالیت‌های فرهنگی، توانمندی و نگاه خود را نسبت به شهدا و فرهنگ ایثار بیان کردند و در نهایت ۲۱ گروه و حدود ۹۸ نفر از میان شرکت‌کنندگان به عنوان برگزیده انتخاب شدند که در پایان هفته دفاع مقدس از آنان تقدیر خواهد شد.

وی از برگزاری یادواره‌های شهدا در شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: این برنامه‌ها توسط مراکز بنیاد شهید در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها برگزار می‌شود و امسال نسبت به سال گذشته با رویکرد متفاوتی دنبال خواهد شد. در برنامه‌های امسال، تبیین حماسه‌های خاص دوران دفاع مقدس و همچنین حماسه‌های شکل‌گرفته در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه مورد توجه قرار گرفته است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد گفت: در سطح وزارتخانه‌ها نیز مشاوران ایثارگران وزرا برنامه‌ریزی کرده‌اند تا به صورت همزمان و در طول هفته دفاع مقدس، از خانواده‌های معظم و معزز شهدای کارمند در سراسر کشور تکریم و تجلیل شود.

سلیمانی از برگزاری محافل قرآنی در طول هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با تمرکز و هدفمندی ویژه در هشت استان کشور برگزار خواهد شد. محافل شعر و شب شعر دفاع مقدس نیز در چهار استان برگزار می‌شود و برنامه‌های خاطره‌گویی دفاع مقدس نیز در پنج استان اصفهان، سمنان، قزوین، گیلان و لرستان پیش‌بینی شده است. رویکرد اصلی برنامه‌های امسال، تبیینی و اثرمحور است و تلاش شده است برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به جامعه و نسل‌های جدید اثرگذاری داشته باشند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد از برگزاری نمایش‌های خودرویی و موتوری در پنج استان کشور خبر داد و گفت: در این برنامه‌ها جانبازان و ایثارگران نیز حضور خواهند داشت. استفاده از ظرفیت جامعه ایثارگری در برنامه‌های عمومی، فرهنگی و اجتماعی از محورهای مهم برنامه‌های امسال است و تلاش شده است نقش ایثارگران از حالت صرفاً حضور تشریفاتی خارج شده و به حضور فعال و اثرگذار تبدیل شود.

نخستین جشنواره ملی «حسینیه‌های شهید»

سلیمانی با اشاره به رویکرد مردمی برنامه‌های امسال، از آغاز نخستین جشنواره ملی «حسینیه‌های شهید» خبر داد و گفت: این جشنواره با محوریت خانه‌های شهید، مراکز فرهنگی، گلزارهای شهدا و ظرفیت‌های مردمی برگزار خواهد شد. در این طرح تلاش شده است مشارکت مردم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقویت شود و خانه‌های شهید، مراکز فرهنگی و گلزارهای شهدا به عنوان بسترهای فعال فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد از اجرای پویش ملی «با هم از ستاره‌ها بگو» خبر داد و اظهار کرد: این پویش یکی از حرکت‌های جدید امسال است که با هدف ارتباط و تعامل بیشتر با دانش‌آموزان طراحی شده است. نگاه این پویش بر این مبناست که شهدای عزیز، مردان آسمانی و ستاره‌های درخشان جامعه هستند و تلاش می‌شود دانش‌آموزان در قالب این پویش ارتباط عمیق‌تری با سیره و فرهنگ شهدا پیدا کنند.

سلیمانی با اشاره به موضوع نشان ویژه ایثار گفت: یکی از مباحثی که در سال‌های گذشته مورد سؤال خبرنگاران بوده، موضوع نشان ایثار و چرایی اجرایی نشدن آن است. در این زمینه کارگروه مربوط به نشان ویژه ایثار راه‌اندازی شده است و امیدواریم با توجه به زمان محدود، عملیات اجرایی آن در هفته دفاع مقدس آغاز شود. این نشان می‌تواند تبلور ایثار، افتخار و ازخودگذشتگی باشد و بر اساس فرآیند تعریف‌شده، به خانواده‌های معظم شهدا و واجدان شرایط اعطا خواهد شد.

وی یکی دیگر از برنامه‌های محوری بنیاد را استفاده از ظرفیت راویان ایثارگر عنوان کرد و گفت: بیش از ۳ هزار راوی ایثارگر در مجموعه بنیاد شهید حضور دارند. برای امسال برنامه‌ریزی شده است این راویان در مدارس، دانشگاه‌ها، محافل، میادین، برنامه‌های فرهنگی و همچنین در رسانه ملی و شبکه‌های استانی حضور پیدا کنند و به روایت خاطرات و تجربیات خود از ایثار و مقاومت بپردازند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد از تولید برنامه «نامه از بهشت» درباره شهدای اخیر استان خراسان شمالی خبر داد و گفت: تولید آثار هنری، اجرای تئاترهای خیابانی و برنامه‌های مختلف هنری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی از آغاز فصل سوم مستند «کوچه‌ها» خبر داد و گفت: این فصل در قالب ۱۶ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تولید شده و اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران حدود سه سال است که این مجموعه را دنبال می‌کند. این مجموعه تاکنون بازپخش‌های خوبی داشته و فصل جدید آن نیز در راستای روایت زندگی و خاطرات خانواده‌های شهدا و ایثارگران تولید شده است. وی همچنین از پخش قطعه «پهلوان بابا»، نمایش آثار موزه آزادگان استان قزوین و تولید دو مستند درباره سرداران شهید جواد هرمزپور و ستار احمدی در استان گلستان خبر داد. برنامه «۲۰ شد ولی آمدند» نیز در استان اصفهان اجرا خواهد شد و تولید مستندهایی با عناوین «تاج بی‌بی» و آثاری در ارتباط با شهدای مفقودالاثر و شهید عارف روحانی و هنرمند نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رونمایی از ۴۶ عنوان کتاب در حوزه ایثار و شهادت

سلیمانی از رونمایی ۴۶ عنوان کتاب در حوزه ایثار و شهادت همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این آثار با برنامه‌ریزی اداره‌کل اسناد و انتشارات و با مشارکت مجموعه‌های استانی در سراسر کشور تولید و رونمایی خواهند شد. توجه به تولید و انتشار آثار مکتوب یکی از محورهای مهم در ثبت و انتقال میراث فرهنگی دفاع مقدس و زندگی شهدا و ایثارگران به نسل‌های آینده است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد با اشاره به رویکرد دو سال اخیر بنیاد در زمینه تمرکززدایی اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم بنیاد شهید، واگذاری بخشی از امور به استان‌ها و افزایش اختیار و نقش استان‌ها در اجرای برنامه‌هاست. این سیاست در حوزه هنر، آیین‌ها، تاریخ شفاهی، اسناد و تولیدات فرهنگی دنبال می‌شود تا استان‌ها بتوانند متناسب با ظرفیت‌های بومی خود برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

سلیمانی با اشاره به برنامه‌های عمرانی حوزه گلزار شهدا گفت: در استان هرمزگان، پروژه بازسازی گلزار شهدای جزیره هرمز در دستور کار قرار گرفته است. تفاهم‌نامه‌ای میان آستان قدس رضوی و بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شده و طراحی گلزار شهدای شجره طیبه میناب نیز در حال انجام است. فراخوان این طرح منتشر شده و مراحل طراحی آن در حال انجام است. همچنین گلزار شهدای شجره طیبه میناب تقریباً آماده بهره‌برداری موقت شده تا خانواده‌های معظم شهدا بتوانند با آرامش بیشتری در جوار مزار شریف شهدا حضور داشته باشند و پس از آن، طرح اساسی و عمرانی پروژه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این مجموعه اظهار کرد: با توجه به جایگاه شهدای شجره طیبه میناب، پیش‌بینی یک مجموعه فرهنگی با ظرفیت بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سلیمانی از نصب و رونمایی سازه و المان شهید حمیدرضا بازی، شهید دانشگاه و هنر استان کرمان، خبر داد و گفت: این برنامه نیز در چارچوب برنامه‌های هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد از اجرای طرح پایش سلامت ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در طول هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این طرح به صورت ویژه و رایگان اجرا خواهد شد و هدف آن توجه به سلامت و رفاه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

وی از برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در سراسر کشور خبر داد و افزود: این مسابقات برای خانواده‌های ایثارگران و جامعه ایثارگری در بخش‌های مختلف بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

سلیمانی از برگزاری مسابقات فوتبال جانبازان کانادین در استان قم نیز خبر داد و گفت: جانبازان کانادین با توجه به فعالیت‌های ورزشی خود برنامه‌های متنوعی دارند و در هفته دفاع مقدس برنامه ویژه‌ای برای آنان پیش‌بینی شده است. این برنامه در 6 استان به صورت متمرکز و در برخی استان‌های دیگر نیز به صورت پراکنده اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد از برپایی میزهای خدمت در سراسر کشور خبر داد و گفت: مراکز بنیاد شهید در استان‌ها و شهرستان‌ها در طول هفته دفاع مقدس میز خدمت را در مراکز نماز جمعه و در برخی استان‌ها در میادین برپا خواهند کرد. هدف از این برنامه، تقویت ارتباط مستقیم با مردم، خانواده‌های شهدا و ایثارگران و فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر جامعه با فرهنگ شهداست.

تداوم سرکشی از خانواده شهدا و ایثارگران

سلیمانی با اشاره به تشکیل ستاد مردمی هفته دفاع مقدس گفت: این ستاد با حضور مجموعه‌های مختلف مردمی و فرهنگی و مجموعه‌هایی که دغدغه ترویج و تعالی فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب را دارند، تشکیل شده است. حتی در شرایط موشک‌باران نیز سرکشی از خانواده‌های شهدا بر اساس برنامه انجام شد و این روند در هفته دفاع مقدس با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد از برنامه‌ریزی برای عیادت و تکریم ایثارگران بستری در بیمارستان‌ها خبر داد و با تأکید بر اینکه برنامه‌های امسال باید با محوریت خانواده‌های شهدا و ایثارگران دنبال شود، گفت: در همه برنامه‌ها تلاش کرده‌ایم خانواده شهید در جایگاه اصلی قرار داشته باشد و «کلام اول» از آنِ خانواده شهید باشد. خانواده‌های معظم شهدا، صاحبان اصلی این فرهنگ هستند و باید در برنامه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبیینی نقش محوری داشته باشند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد با اشاره به وصایای شهدا اظهار کرد: اگر به وصیت‌نامه شهدا مراجعه کنیم، یکی از تأکیدات مهم آنان، وحدت، همدلی، انسجام و تبعیت از رهبری است. امروز نیز باید با همین نگاه حرکت کنیم؛ چراکه هیچ ظرفیت و توانایی نمی‌تواند در برابر جامعه‌ای که از ایمان، معنویت، اخلاص، وحدت و انسجام برخوردار است، به‌سادگی نفوذ کند. ماندگاری و ایستادگی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در برابر دشمنان، متکی بر همین معنویت، ایمان، اخلاص، همدلی، انسجام اجتماعی و هم‌افزایی است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرهنگ دفاع مقدس در شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: آنچه ملت ایران در دفاع مقدس به دست آورد، تنها یک پیروزی تاریخی نیست، بلکه یک سرمایه فرهنگی و اجتماعی است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همراهی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و اصحاب رسانه، برنامه‌های چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس با انسجام، پویایی و اثرگذاری بیشتری برگزار شود و این هفته سرشار از نشاط، معنویت و حرکت فرهنگی در سراسر کشور باشد. بر اساس برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۴۶ برنامه محوری در کنار ده‌ها برنامه استانی و شهرستانی، فرهنگی، قرآنی، هنری، رسانه‌ای، ورزشی، عمرانی و اجتماعی در طول هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

در این نشست، خانواده شهید تنگسیری نیز حضور داشتند و از خانواده این شهید والامقام تجلیل و تقدیر به عمل آمد. همچنین از پوستر پویش ملی «تو هم از ستاره‌ها بگو» با حضور معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و خانواده شهید تنگسیری رونمایی شد. این پویش با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت ارتباط نسل جوان و دانش‌آموزان با فرهنگ شهدا و روایت سیره و فداکاری شهدای والامقام اجرا می‌شود.