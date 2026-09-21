بیش از ۵ هزار برنامه برای هفته دفاع مقدس در استان تهران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربانمحمد ولیزاده، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، صبح دوشنبه در نشست خبری هفته دفاع مقدس گفت: رسانهها نقش اصلی را در انتقال روایت جنگها و حضور مردم در دفاع از کشور داشتهاند.
به گفته او، بدون این تلاشها بسیاری از صحنههای حضور مردم در جنگهای اخیر بهدرستی منتقل نمیشد.
ولیزاده در بخشی از سخنان خود به شهادت ۱۶۸ دانشآموز در میناب اشاره کرد و گفت: از این رویداد متأثر است.
او خواستار آن شد که همزمان با بازگشایی مدارس، تصاویر و تمثال دانشآموزان و معلمان شهید در مدارس نصب شود و سال تحصیلی با نام و یاد آنان آغاز شود.
فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، دفاع مقدس را دورهای بینظیر در تاریخ ایران و اسلام توصیف کرد، که به گفته او در شکلگیری اعتبار و شخصیت ملت ایران تأثیر ماندگاری داشته است.
او افزود: روحیه ایثار، مقاومت و فداکاری که در آن دوره شکل گرفت، همچنان در جامعه جریان دارد.
محور برنامهها: جهاد تبیین و روایت جنگهای اخیر
ولیزاده گفت: برنامههای امسال سپاه سیدالشهدا بر محور «جهاد تبیین»، تشریح هدایت رهبری، تبیین دستاوردهای دفاع مقدس هشتساله و همچنین جنگهای اخیر برنامهریزی شده است.
به گفته او، تلاش میشود این برنامهها به مجموعههای نظامی محدود نماند و مردم، بسیجیان، پیشکسوتان، خانوادههای کشتهشدگان، نوجوانان، جوانان، دانشآموزان، دانشجویان و اساتید نیز در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
او از تجلیل پیشکسوتان دفاع مقدس، تبیین نقش جبهه مقاومت، بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در ششم مهر و بزرگداشت فرماندهان شهید در هفتم مهر به عنوان دیگر برنامهها نام برد.
ولیزاده با اشاره به عملیات طوفان الاقصی و عملیات وعده صادق یک و دو گفت: تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و جبهه مقاومت و استفاده از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی و دستگاههای دولتی، مردمی و خصوصی برای انتقال این مفاهیم در دستور کار است.
از سبک زندگی کشتهشدگان تا پویش «جان فدا»
فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران گفت: سبک زندگی امام خمینی(ره)، الگوی رفتاری رزمندگان و معرفی سیره شهدای جنگ از موضوعات مورد توجه برنامههای امسال است.
به گفته او، بسیاری از جوانان در اوج جنگ روانی و شناختی، مسیر ایثار و خدمت به مردم را انتخاب کردند.
او همچنین از پویش «جان فدا» یاد کرد و گفت: حضور میلیونها نفر در این پویش و اعلام آمادگی برای دفاع از کشور، جلوهای از همراهی مردم بوده است.
به گفته ولیزاده، رزمایشهای «جانفدایان استان تهران» و «جانفدایان تهران بزرگ» با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها، جوانان، نوجوانان و دانشآموزان برگزار شده است.
مدارس؛ میدان اجرای برنامهها
ولیزاده گفت: شعار برنامههای هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنهای» است و همزمان با بازگشایی مدارس، برنامه «روز پرچم» اجرا میشود تا دانشآموزان سال تحصیلی خود را با پرچم جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند.
او افزود: با همکاری آموزش و پرورش، طرح «یک هفته، یک روز میدان» در مدارس اجرا میشود و برنامههایی مانند پرچمگردانی، پخش سرود، نماهنگ و سخنرانیهای حماسی در مدارس برگزار خواهد شد.
به گفته او، نمایشهای فرهنگی، رزمی و دفاعی در میادین، شبها، مدارس و دانشگاهها، اجرای پویش «هر ایرانی یک پرچم» و دعوت از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس برای حضور در میادین و تجلیل از آنان نیز پیشبینی شده است.
سرکشی از خانوادههای شهدا و تجلیل از بانوان
فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران از سرکشی به خانوادههای شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه در شهرستانهای استان تهران خبر داد.
او گفت: اعزام راویان دفاع مقدس به مدارس، دانشگاهها، مساجد و تجمعات مردمی نیز از دیگر برنامههاست.
ولیزاده افزود: عطرافشانی و گلباران مزار کشتهشدگان، برگزاری اردوهای «بهشتگردی» برای دانشآموزان و دانشجویان، برگزاری یادوارهها در محلات و کوچهها و معرفی شهدای شاخص هر شهرستان در دستور کار قرار دارد.
او با اشاره به نقش بانوان در دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر گفت: بانوان در ستادهای پشتیبانی جنگ، تهیه و طبخ غذا، دوخت لباس، پرستاری و حمایت از رزمندگان نقش مهمی داشتند.
به گفته او، امسال از بانوان فعال در ستادهای پشتیبانی جنگ در شهرستانهای استان تهران تجلیل خواهد شد و یادوارههای زنان و کودکان شهید نیز برگزار میشود.
تجلیل از کاسبان امین و نیروهای خدمترسان
ولیزاده گفت: یکی از برنامههای هفته دفاع مقدس، تجلیل از «کاسبان امین» در محلات و تجمعات مردمی است.
او افزود: اصناف و کسبه در شرایط تحریم اقتصادی با وجود مشکلات، برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مردم تلاش میکنند.
به گفته او، برگزاری میز خدمت در تجمعات شبانه مردمی نیز در دستور کار قرار دارد و فرمانداران، شهرداران، بخشداران و ائمه جمعه در شهرستانها با حضور در این میزها، خدمات خود را بهصورت مستقیم به مردم ارائه خواهند کرد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران از نیروهای خدماتی در جریان جنگهای اخیر قدردانی کرد و گفت: آتشنشانی، هلال احمر، اورژانس، نیروهای آب، برق و گاز در روزهای جنگ بهصورت شبانهروزی به مردم خدمترسانی کردند.
تجلیل از سربازان و برنامههای نمایشی
ولیزاده گفت: سربازان نیز بخش مهمی از نیروهای خدمتگزار کشور هستند و برخی از آنان در دوران خدمت شهید، جانباز یا مجروح شدهاند.
به گفته او، تجلیل از سربازان و خانوادههای سربازان شهید نیز از برنامههای هفته دفاع مقدس خواهد بود.
او افزود: اعزام هادیان سیاسی، برگزاری نمایشهای خیابانی و میدانی، تئاتر، عصر شعر مقاومت و خاطره، دعوت از سخنرانان ویژه و برپایی نمایشگاه «لباس سربازی فرمانده شهید» در میادین نیز در برنامه قرار دارد.
ولیزاده در پایان گفت: در مجموع ۵۶ عنوان برنامه اصلی برای هفته دفاع مقدس پیشبینی شده که هر عنوان دارای چندین زیرمجموعه است.
به گفته او، با اجرای آنها در شهرستانهای استان تهران، تعداد برنامهها به بیش از پنج هزار برنامه خواهد رسید.
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