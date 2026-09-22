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کد مطلب 6954596
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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲

جزئیات سلاح جدید ایرانی که به سمت ناو هواپیمابر آمریکا شلیک شد

جزئیات سلاح جدید ایرانی که به سمت ناو هواپیمابر آمریکا شلیک شد

توضیحات سخنگوی سپاه پاسداران در رابطه با سلاح جدید ایرانی که روی ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش شد.

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      3 0
      پاسخ
      عالی

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