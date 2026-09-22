دریافت 66 MB کد مطلب 6954596 https://mehrnews.com/x3d7yy ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲ کد مطلب 6954596 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲ جزئیات سلاح جدید ایرانی که به سمت ناو هواپیمابر آمریکا شلیک شد توضیحات سخنگوی سپاه پاسداران در رابطه با سلاح جدید ایرانی که روی ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش شد. کپی شد مطالب مرتبط آغاز رزمایش دیدار با ۷۰۰ خانواده معظم شهید در ایلام دفاع مقدس روایت فداکاری ملت ایران؛ مفاهیم درست برای جوانان بازگو شود طاهری: حل مسائل مهدیشهر نیازمند هم افزایی مسئولان آن است سخنگوی سپاه به العربی: برای همه احتمالات آمادهایم برچسبها ناو آمریکایی فرار ناو آمریکایی نیروی دریایی سپاه
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