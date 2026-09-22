طاهری: حل مسائل مهدیشهر نیازمند هم افزایی مسئولان آن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف علی طاهری صبح سه شنبه در دیدار فرماندار مهدیشهر در محل فرمانداری با قدردانی از رویکرد مدیریت شهرستان، تاکید کرد: استفاده از فرصت مسئولیت برای خدمت بیشتر به مردم مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه مسائل حاشیه‌ای و موضوعات کم‌اهمیت نباید فرصت خدمت به مردم را از مسئولان بگیرد، افزود: مسئولیت فرصتی برای انجام کار موثر و جلب رضایت خداوند و مردم است و هر مسئولی باید حتی در مدت کوتاه مسئولیت خود، با جدیت برای حل مشکلات شهرستان تلاش کند.

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر ادامه داد: اگر مسئولان به دنبال انجام کارهایی باشند که در شرایط عادی و روال معمول دشوارتر است، می‌توان در مدت زمان کوتاه نیز اقدامات موثری برای شهرستان رقم زد.

طاهری با اشاره به نقش تلاش و مجاهدت در دستیابی به پیشرفت‌ها اظهار کرد: در حوزه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر عرصه‌ها، پیشرفت زمانی محقق می‌شود که مسئولان و مجموعه‌های مختلف با همفکری، تعامل، اراده مشترک و تلاش مضاعف در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل و چالش‌ها در روال عادی قابل حل نیستند، تصریح کرد: برخی مشکلات نیازمند پیگیری بیشتر، صرف زمان، تعامل بین دستگاهی و ورود جدی‌تر مسئولان است و با هم افزایی می‌توان بر موانع غلبه کرد و منشأ خیر و اثر برای مردم بود.

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر همچنین گزارشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده هفته دفاع مقدس ارائه کرد و بیان داشت: برنامه‌های این هفته از اواخر شهریورماه آغاز می‌شود و برنامه‌های مختلفی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی در شهرستان برگزار خواهد شد.

طاهری افزود: برنامه «شب‌های اقتدار» نیز با مشارکت مجموعه‌های مختلف شهرستان در دستور کار قرار دارد و هماهنگی‌های لازم برای حضور مسئولان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این رویداد در حال انجام است.