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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۹

طاهری: حل مسائل مهدیشهر نیازمند هم افزایی مسئولان آن است

طاهری: حل مسائل مهدیشهر نیازمند هم افزایی مسئولان آن است

مهدیشهر- فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر با تأکید بر ضرورت تعامل و همفکری دستگاه‌های اجرایی گفت: حل بسیاری از مسائل شهرستان نیازمند پیگیری جدی‌تر و تلاش مضاعف مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف علی طاهری صبح سه شنبه در دیدار فرماندار مهدیشهر در محل فرمانداری با قدردانی از رویکرد مدیریت شهرستان، تاکید کرد: استفاده از فرصت مسئولیت برای خدمت بیشتر به مردم مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه مسائل حاشیه‌ای و موضوعات کم‌اهمیت نباید فرصت خدمت به مردم را از مسئولان بگیرد، افزود: مسئولیت فرصتی برای انجام کار موثر و جلب رضایت خداوند و مردم است و هر مسئولی باید حتی در مدت کوتاه مسئولیت خود، با جدیت برای حل مشکلات شهرستان تلاش کند.

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر ادامه داد: اگر مسئولان به دنبال انجام کارهایی باشند که در شرایط عادی و روال معمول دشوارتر است، می‌توان در مدت زمان کوتاه نیز اقدامات موثری برای شهرستان رقم زد.

طاهری با اشاره به نقش تلاش و مجاهدت در دستیابی به پیشرفت‌ها اظهار کرد: در حوزه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر عرصه‌ها، پیشرفت زمانی محقق می‌شود که مسئولان و مجموعه‌های مختلف با همفکری، تعامل، اراده مشترک و تلاش مضاعف در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل و چالش‌ها در روال عادی قابل حل نیستند، تصریح کرد: برخی مشکلات نیازمند پیگیری بیشتر، صرف زمان، تعامل بین دستگاهی و ورود جدی‌تر مسئولان است و با هم افزایی می‌توان بر موانع غلبه کرد و منشأ خیر و اثر برای مردم بود.

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر همچنین گزارشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده هفته دفاع مقدس ارائه کرد و بیان داشت: برنامه‌های این هفته از اواخر شهریورماه آغاز می‌شود و برنامه‌های مختلفی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی در شهرستان برگزار خواهد شد.

طاهری افزود: برنامه «شب‌های اقتدار» نیز با مشارکت مجموعه‌های مختلف شهرستان در دستور کار قرار دارد و هماهنگی‌های لازم برای حضور مسئولان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این رویداد در حال انجام است.

کد مطلب 6954517

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