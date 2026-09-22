به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محبی ،سخنگوی سپاه پاسداران به تلویزیون العربی گفت :ما خودسرانه عمل نمی‌کنیم و این ادعا که ما بدون دستور از بالا عمل می‌کنیم، نادرست است.

محبی گفت: سلسله مراتب فرماندهی سپاه پاسداران همیشه وجود داشته و همچنان وجود دارد.

وی افزود: ما حمله آمریکا از پایگاهی در اردن را قریب‌الوقوع می‌دانستیم و به همین دلیل به آن حمله کردیم.

سخنگوی سپاه تاکید کرد: ما به دنبال جنگ با کشورهای خلیج فارس نیستیم و خواستار وحدت و یکپارچگی در منطقه هستیم.

وی اعلام کرد: ما به تمامیت ارضی همه کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم.

وی تاکید کرد: ما دیپلماسی را رد نمی‌کنیم، اما اصل اساسی نزد ما تنبیه متجاوز است.

سخنگوی سپاه گفت: ما سناریوهایی را برای تهدیدهای مختلف آماده کرده‌ایم و برای همه احتمالات آماده‌ایم.