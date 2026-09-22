به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محبی ،سخنگوی سپاه پاسداران به تلویزیون العربی گفت :ما خودسرانه عمل نمیکنیم و این ادعا که ما بدون دستور از بالا عمل میکنیم، نادرست است.
محبی گفت: سلسله مراتب فرماندهی سپاه پاسداران همیشه وجود داشته و همچنان وجود دارد.
وی افزود: ما حمله آمریکا از پایگاهی در اردن را قریبالوقوع میدانستیم و به همین دلیل به آن حمله کردیم.
سخنگوی سپاه تاکید کرد: ما به دنبال جنگ با کشورهای خلیج فارس نیستیم و خواستار وحدت و یکپارچگی در منطقه هستیم.
وی اعلام کرد: ما به تمامیت ارضی همه کشورهای همسایه احترام میگذاریم.
وی تاکید کرد: ما دیپلماسی را رد نمیکنیم، اما اصل اساسی نزد ما تنبیه متجاوز است.
سخنگوی سپاه گفت: ما سناریوهایی را برای تهدیدهای مختلف آماده کردهایم و برای همه احتمالات آمادهایم.
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