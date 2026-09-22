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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۷

دفاع مقدس روایت فداکاری ملت ایران؛ مفاهیم درست برای جوانان بازگو شود

دفاع مقدس روایت فداکاری ملت ایران؛ مفاهیم درست برای جوانان بازگو شود

دامغان- فرمانده سپاه ناحیه دامغان با تأکید بر انتقال درست فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان گفت: دفاع مقدس روایت ایستادگی، همدلی و فداکاری ملت ایران در دشوارترین مقطع تاریخ معاصر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد حسین‌پور در اجتماع جانفدایان دامغان به مناسب گرامیداشت هفته دفاع مقدس در محل میدان مرکزی این شهر اظهار کرد: ما مهمان شهدا و شهدا میزبان ما هستند و باید با شناخت درست از این میراث ارزشمند، پیام و واقعیت‌های دفاع مقدس را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی ادامه داد: دفاع مقدس روایت انسان‌هایی است که از آسایش خود گذشتند تا امنیت و آرامش برای دیگران باقی بماند؛ جوانانی که شاید پیش از آن تجربه‌ای از میدان جنگ نداشتند، اما زمانی که پای دفاع از سرزمین و مردم به میان آمد، مسئولیت خود را شناختند و در کنار یکدیگر ایستادند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان با بیان اینکه ملت ایران در دوران دفاع مقدس یکی از سخت‌ترین آزمون‌های تاریخ معاصر را پشت سر گذاشت، تصریح کرد: ایستادگی، همدلی و فداکاری مردم در آن دوران نشان داد که در شرایط دشوار، انسجام و احساس مسئولیت می‌تواند در سرنوشت یک ملت اثرگذار باشد.

حسین‌پور ادامه داد: امروز نیز در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان آماده‌ایم و از هیچ دسیسه‌ای هراس نداریم و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، مسیر دفاع از امنیت و منافع کشور را ادامه خواهیم داد.

وی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس متعلق به یک نسل نیست، افزود: دفاع مقدس یک خاطره تاریخی است که باید به نسل‌های بعد منتقل شود، اما این انتقال زمانی ماندگار خواهد بود که با صداقت، انصاف و روایت درست همراه باشد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان خاطرنشان کرد: نسل جوان باید بداند در سال‌های دفاع مقدس چه کسانی بی ادعا ایستادند، چه خانواده‌هایی داغ فرزند دیدند، چه مادرانی چشم‌انتظار ماندند و چه رزمندگانی سال‌ها آثار و خاطرات آن دوران را با خود حمل کردند.

کد مطلب 6954541

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