آغاز رزمایش دیدار با ۷۰۰ خانواده معظم شهید در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه هم‌زمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به منظور پاسداشت مقام والای ایثار و شهادت، رزمایش بزرگ دیدار و سرکشی از ۷۰۰ خانواده معظم شهید با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در سطح استان با حضور استاندار ایلام و مدیران دستگاه های اجرایی آغاز شد.

در این پویش معنوی و حماسی، مسئولان و مدیران استانی در قالب تیم‌های مختلف، با حضور در منزل خانواده‌های معزز شهدا، به بصیرت و مقاومت اسوه‌های صبر و پایداری ادای احترام خواهند کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به تمامی مردم و رزمندگان، رشادت‌های بی‌نظیر شهدا و ایثارگران را نماد عزت و سربلندی کشور دانست.

محمد رحیمی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا در جامعه، از تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا در ایام هفته دفاع مقدس، با سرکشی و دیدار از خانواده‌های شهدا و جانبازان، قدرشناسی خود را ابراز کنند.