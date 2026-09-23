به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی پس از برگزاری مراسم تشییع از میدان جهاد در خیابان ۱۹ دی، در مسیر خیابان ارم، بازار و میدان آستانه به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) رسید.



در این مراسم، جمع کثیری از مردم قم، ارادتمندان این عالم فقید، اقشار مختلف مردم و شخصیت‌های حوزوی حضور داشتند و پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی را تا حرم مطهر بانوی کرامت همراهی کردند.



سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز به نمایندگی از دولت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی حضور یافت.



قرار است آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید بر پیکر مطهر آیت‌الله شبیری زنجانی اقامه نماز کند.



پیکر این عالم فقید پس از اقامه نماز برای خاک‌سپاری به مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) منتقل خواهد شد.



همچنین مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی امشب پس از نماز مغرب و عشاء به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود.