دریافت 21 MB کد مطلب 6956099 https://mehrnews.com/x3d8bd ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷ کد مطلب 6956099 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷ حضور اژهای در مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در مراسم تشییع پیکر آیتالله شبیری زنجانی حضور یافت. کپی شد مطالب مرتبط جانبازان سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی هستند تصاویر هوایی از مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی اژهای: در مبارزه با فساد دیگر جای آزمون و خطا نیست گفتگوی بیواسطه اژهای با مردم در حرم حضرت معصومه(س) اژهای: پزشکیان در سازمان ملل از حقوق مردم ایران دفاع کرد اژه ای ارتحال آیتالله شبیری را تسلیت گفت محسنی اژه ای در ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص ابقا شد برچسبها حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه
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