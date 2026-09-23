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کد مطلب 6956099
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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

حضور اژه‌ای در مراسم تشییع آیت‌الله شبیری زنجانی

حضور اژه‌ای در مراسم تشییع آیت‌الله شبیری زنجانی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی حضور یافت.

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