به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی صبح امروز چهارشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون و شخصیت‌های کشوری و لشکری از میدان جهاد به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.



پیش از آغاز مراسم تشییع، مراسم یادبود این مرجع تقلید در مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) با حضور جمعی از شخصیت‌های کشوری، لشکری و حوزوی برگزار شد.



حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان نماینده دولت در این مراسم حضور یافت و عطا الله بروجردی نیز به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی شرکت کرد.



جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم حضور داشتند.



مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی با حضور گسترده مردم قم تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه یافت و پیکر مطهر این مرجع عالیقدر پس از ورود به حرم، گرداگرد مضجع شریف بانوی کرامت طواف داده شد.



در ادامه، نماز میت بر پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به امامت آیت‌الله سبحانی، از مراجع عظام تقلید، اقامه شد.



پس از اقامه نماز، پیکر مطهر آیت‌الله شبیری زنجانی برای خاکسپاری به مسجد بالاسر حرم مطهر منتقل و در جوار مرقد شریف حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.



مراسم بزرگداشت این عالم ربانی نیز امشب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور و اقامه رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبستان مهدوی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

