به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در مراسم تشییع و خاکسپاری آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در شهر مقدس قم حضور یافت.



مراسم تشییع پیکر این عالم و فقیه برجسته با حضور جمعی از علما، شخصیت‌های حوزوی، مسئولان، روحانیون و اقشار مختلف مردم از میدان جهاد قم برگزار و پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی پس از طی مسیرهای تعیین‌شده از خیابان 19 دی دی ، چهاراه بازر و میدان آستانه به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) منتقل شد.



پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله سبحانی در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.



رئیس قوه قضاییه نیز در این مراسم در کنار دیگر مسئولان و شخصیت‌های حوزوی و مردم قم حضور داشت.