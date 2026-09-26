کد مطلب 6958700
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۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

باران شدید، خیابان‌های بانکوک را به آب بست

باران شدید، خیابان‌های بانکوک را به آب بست

بارش سنگین باران در پایتخت تایلند موجب آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شهری شد.

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