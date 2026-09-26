کد مطلب 6958700 https://mehrnews.com/x3d9gj ۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲ کد مطلب 6958700 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲ باران شدید، خیابانهای بانکوک را به آب بست بارش سنگین باران در پایتخت تایلند موجب آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شهری شد. کپی شد مطالب مرتبط پاکسازی و لایروبی ۳ هزار پل و آبرو در محورهای لرستان انجام شد سیلاب گسترده در تایلند؛ بانکوک در وضعیت بحرانی موانع مسیرهای سیلابی خضرآباد اشکذر رفع میشود خدماترسانی ۱۲۰ گروه جهادی در مناطق سیلزده مازندران برچسبها بانکوک سیل خسارات سیلاب
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