به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، در بازدید وضعیت مسیل‌ها، آبراهه‌ها، مسیرهای روان‌آب، نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سایر نقاط حادثه‌خیز خضرآباد بررسی شد.

مسئولان قضایی اشکذر همچنین نقاط نیازمند پاکسازی و لایروبی و زیرساخت‌های مرتبط با مدیریت روان‌آب و سیلاب را ارزیابی کردند.

انجام اقدامات پیشگیرانه، بازگشایی مسیرهای طبیعی عبور آب و رفع نقاط پرخطر با هدف کاهش خسارات احتمالی و جلوگیری از اختلال در مسیرهای ارتباطی مورد تأکید واقع شد.

این بازدید در راستای رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی و با هدف شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پیگیری اقدامات دستگاه‌های مسئول برای کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی و روان‌آب در بخش خضرآباد انجام شد.