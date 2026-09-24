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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

موانع مسیرهای سیلابی خضرآباد اشکذر رفع می‌شود

موانع مسیرهای سیلابی خضرآباد اشکذر رفع می‌شود

یزد- مسئولان قضایی اشکذر با بازدید از مسیل‌ها و مسیرهای روان‌آب بخش خضرآباد، بر شناسایی و رفع موانع عبور آب پیش از آغاز بارش‌ها تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، در بازدید وضعیت مسیل‌ها، آبراهه‌ها، مسیرهای روان‌آب، نقاط مستعد آب‌گرفتگی و سایر نقاط حادثه‌خیز خضرآباد بررسی شد.

مسئولان قضایی اشکذر همچنین نقاط نیازمند پاکسازی و لایروبی و زیرساخت‌های مرتبط با مدیریت روان‌آب و سیلاب را ارزیابی کردند.

انجام اقدامات پیشگیرانه، بازگشایی مسیرهای طبیعی عبور آب و رفع نقاط پرخطر با هدف کاهش خسارات احتمالی و جلوگیری از اختلال در مسیرهای ارتباطی مورد تأکید واقع شد.

این بازدید در راستای رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی و با هدف شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پیگیری اقدامات دستگاه‌های مسئول برای کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی و روان‌آب در بخش خضرآباد انجام شد.

کد مطلب 6957385

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    نظرات

    • سوسن ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
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      پاسخ
      انشالله بارش خوبی در پیش باشه و بی خطر

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