به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، در بازدید وضعیت مسیلها، آبراههها، مسیرهای روانآب، نقاط مستعد آبگرفتگی و سایر نقاط حادثهخیز خضرآباد بررسی شد.
مسئولان قضایی اشکذر همچنین نقاط نیازمند پاکسازی و لایروبی و زیرساختهای مرتبط با مدیریت روانآب و سیلاب را ارزیابی کردند.
انجام اقدامات پیشگیرانه، بازگشایی مسیرهای طبیعی عبور آب و رفع نقاط پرخطر با هدف کاهش خسارات احتمالی و جلوگیری از اختلال در مسیرهای ارتباطی مورد تأکید واقع شد.
این بازدید در راستای رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی و با هدف شناسایی نقاط حادثهخیز و پیگیری اقدامات دستگاههای مسئول برای کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی و روانآب در بخش خضرآباد انجام شد.
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