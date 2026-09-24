پاکسازی و لایروبی ۳ هزار پل و آبرو در محورهای لرستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسدزاده صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای آمادگی برای بارندگیهای پاییزی و با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از وارد شدن خسارت به ابنیه فنی راههای استان، عملیات پاکسازی و لایروبی سه هزار دستگاه پل و آبرو در محورهای ارتباطی لرستان پیش از آغاز بارندگیها انجام شده است.
وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش آمادگی راهداران برای مدیریت روانآبها و کاهش خطر انسداد مسیرهای عبور آب در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.
اجرای عملیات لجنبرداری و پاکسازی کانالهای آب
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان ادامه داد: نیروهای راهداری استان برای آمادگی در برابر بارندگیهای امسال، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را در محورهای ارتباطی اجرا کردهاند.
اسدزاده گفت: لجنبرداری، احداث و اصلاح قنوها، تخلیه و پاکسازی کانالهای هدایت آب، پاکسازی، دریواسیون و تنقیه ورودی و خروجی آبروها و همچنین ریزشبرداری در طول محورهای استان از جمله اقدامات انجامشده در این زمینه است.
انجام عملیات نگهداری و اصلاح ابنیه فنی راهها
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نگهداری ابنیه فنی راهها از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، تصریح کرد: در این مدت عملیات تعریض و احداث ۷ دستگاه ابنیه فنی راه انجام شده است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان لرستان افزود: همچنین تعمیرات اساسی ۲۸ دستگاه و تعمیرات جزئی ۳۵ دستگاه ابنیه فنی راه، رفع و اصلاح سازههای تقاطعی فاقد آبگذری در ۶۲ دستگاه و اصلاح زهکشی عرشه ۳۵ دستگاه پل انجام شده است.
اسدزاده خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی و پایداری راههای استان، کاهش آسیبپذیری ابنیه فنی در برابر بارشها و افزایش آمادگی شبکه راههای لرستان برای فصل بارندگی انجام شده است.
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