دریافت 4 MB
کد مطلب 6959995
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

هشدار نارنجی هواشناسی برای گلستان و شمال شرق سمنان

هشدار نارنجی هواشناسی برای گلستان و شمال شرق سمنان

سازمان هواشناسی از رگبار و رعدوبرق در شمال کشور و صدور هشدار نارنجی برای گلستان و شمال شرق سمنان خبر داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید