دریافت 4 MB کد مطلب 6959995 https://mehrnews.com/x3d9NK ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ کد مطلب 6959995 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ هشدار نارنجی هواشناسی برای گلستان و شمال شرق سمنان سازمان هواشناسی از رگبار و رعدوبرق در شمال کشور و صدور هشدار نارنجی برای گلستان و شمال شرق سمنان خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط هشدار هواشناسی کرمان درباره احتمال بارش باران و وزش باد شدید دمای هوای همدان کاهشی میشود رحیمزاده: ۵۴۶ هزار هکتار اراضی آذربایجانشرقی آماده کشت پاییزه شد برچسبها بارش باران سازمان هواشناسی سازمان هواشناسی کشور
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