محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی تا روز پنج‌شنبه آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی افزود: برای ساعات بعدازظهر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه وزش باد نسبتاا شدید همراه با غبار رقیق در برخی از نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییرات جوی از روز پنج‌شنبه، تصریح کرد: با فعالیت یک سامانه ناپایدار انتظار می‌رود از بعدازظهر پنج‌شنبه و پنج‌شنبه شب همچنین در بعدازظهر و شب جمعه بارش‌هایی به صورت رگبار موقت باران و رعدوبرق در برخی از نقاط استان رخ دهد.

وی با بیان اینکه احتمال بارش‌ها در مناطق کوهستانی و نیمه شمالی استان بیشتر خواهد بود، افزود: همچنین وزش باد شدید موقت برای ساعات بعدازظهر روزهای پنج‌شنبه و جمعه پیش‌بینی می‌شود.

باقری شکیب در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: تا روز چهارشنبه تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت اما از روز چهارشنبه به بعد با افزایش ابرناکی دمای روزانه در اکثر نقاط استان ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به آمار دماهای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در شبانه‌روز گذشته اسدآباد با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و صبح امروز بهار با ۸ درجه سانتی‌گراد کمینه دمای استان را به ثبت رساند و دمای هوای همدان نیز در گرم‌ترین ساعات به ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۹ درجه سانتی‌گراد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: براساس نقشه‌های پیش‌بینی بارش‌های رگباری و موقت تا روز چهارشنبه هفته آینده نیز در برخی نقاط استان تداوم خواهد داشت.