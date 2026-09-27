بازار تاریخی زنجان در مسیر ثبت جهانی قرار دارد

سیدمیکائیل موسوی. درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان زنجان اظهار کرد: بازار تاریخی زنجان یکی از مهمترین آثار تاریخی و تجاری استان و از آثار ثبت ملی کشور است که به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد و طول قابل توجه، ظرفیت قرار گرفتن در مسیر ثبت جهانی را دارد.
وی با بیان اینکه ثبت جهانی آثار یک فرآیند تخصصی و مستلزم رعایت الزامات و ضوابط مشخص است، افزود: تلاش استان این است که جاذبههای واجد شرایط را شناسایی و در این مسیر قرار دهد و زمینه معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری زنجان را در سطح ملی و بینالمللی فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به ثبت جهانی گنبد سلطانیه ادامه داد: زنجان ظرفیتهای متعددی برای حضور در فهرست میراث جهانی دارد و تلاش میکنیم آثار و جاذبههای شاخص استان را در فرآیندهای ملی و بینالمللی این حوزه مطرح کنیم.
موسوی گفت: استان زنجان حدود ۹۰۰ اثر ثبت ملی دارد و علاوه بر آثار تاریخی، ظرفیتهای طبیعی، صنایعدستی، میراث معنوی و رویدادهای فرهنگی و گردشگری نیز از مهمترین داشتههای استان برای توسعه صنعت گردشگری محسوب میشوند.
هوش مصنوعی در خدمت بازطراحی گردشگری زنجان
وی با اشاره به شعار روز جهانی گردشگری در سال جاری اظهار کرد: شعار امسال بر بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری تأکید دارد و استان زنجان نیز استفاده از این ظرفیتها را برای ارتقای خدمات و توسعه فعالیتهای گردشگری دنبال میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی،۷ گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: در همین راستا در هفته گردشگری نشستی با مدیران تأسیسات گردشگری و فعالان حوزه فناوری برگزار میشود تا مدیران این مجموعهها با مفاهیم هوش مصنوعی، کاربردهای آن و شیوه استفاده از این فناوری در صنعت گردشگری آشنا شوند.
وی ادامه داد: نشست تخصصی دیگری نیز با شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق فعال در حوزه گردشگری برگزار خواهد شد تا زمینه استفاده گستردهتر از فناوری، هوش مصنوعی و گردشگری دیجیتال در تأسیسات گردشگری استان فراهم شود.
موسوی همچنین از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت دانشگاههای استان خبر داد و گفت: دانشگاه زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و مجموعههای علمی و فناوری استان ظرفیت مناسبی برای کمک به توسعه گردشگری دارند و تلاش میکنیم از توان علمی و تخصصی آنها در حوزه فناوری، هوش مصنوعی و گردشگری دیجیتال بهره بگیریم.
معرفی ظرفیتهای گردشگری زنجان در استانهای همجوار
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای معرفی جاذبههای گردشگری استان گفت: امسال ظرفیتهای گردشگری زنجان در شبکههای استانی صداوسیما در هشت استان همجوار معرفی شد تا زمینه آشنایی بیشتر مردم این استانها با جاذبهها و توانمندیهای گردشگری زنجان فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان احیای بیلبوردهای تبلیغاتی گردشگری را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و افزود: زنجان از جمله استانهایی است که تعداد قابل توجهی بیلبورد در سطح شهرها و محورهای مواصلاتی دارد، اما بخشی از این ظرفیت طی سالهای گذشته به دلیل محدودیت اعتبارات بلااستفاده مانده بود.
موسوی ادامه داد: امسال روکش بیش از ۵۰ بیلبورد در سطح استان تعویض شد که این اقدام علاوه بر تقویت تبلیغات گردشگری، در بهبود منظر شهری و زیبایی مسیرهای مواصلاتی نیز مؤثر بوده است.
وی با اشاره به نقش رویدادها در پویایی صنعت گردشگری استان اظهار کرد: در تقویم رویدادهای گردشگری زنجان ۲۴ رویداد تعریف شده است که با وجود شرایط جنگی، تاکنون ۱۵ رویداد برگزار شده و تلاش شده است فعالیتهای گردشگری و اجتماعی استان متوقف نشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان جشنواره آش، نمایشگاه ملی صنایعدستی، جشنواره شادوار، قطار گردشگری، رویداد طبخ آبزیان در سلطانیه، جشنواره لواشک، جشنواره انگور، جشنواره سرآشپزان گوشت و کباب و جشنواره انگور گرماب را از جمله رویدادهای برگزارشده عنوان کرد.
موسوی گفت: برگزاری این رویدادها به پویایی و تابآوری صنعت گردشگری استان کمک کرده و زمینه ایجاد نشاط اجتماعی، حمایت از هنرمندان صنایعدستی و رونق فعالیت تأسیسات گردشگری را فراهم کرده است.
وی با اشاره به استقبال از جشنواره آش و نمایشگاه سراسری صنایعدستی افزود: بر اساس برآوردهای انجامشده، این دو رویداد که به صورت همزمان برگزار شدند، حدود ۲۵۰ هزار بازدیدکننده داشتند.
موسوی از افتتاح ۱۵ طرح گردشگری در هفته گردشگری خبر داد و گفت: در این هفته هفت واحد اقامتی شامل یک مهمانپذیر و شش اقامتگاه بومگردی به بهرهبرداری میرسد.
وی افتتاح پنج دفتر خدمات مسافرتی، دو مجموعه پذیرایی و یک مرکز آموزشی را از دیگر برنامههای هفته گردشگری عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ظرفیتهای جدیدی به چرخه خدمات گردشگری استان افزوده خواهد شد.
موسوی با اشاره به برنامههای هفته گردشگری گفت: برگزاری نشست با فعالان حوزه گردشگری، برنامه تجلیل از بازنشستگان این حوزه و تقدیر از برترین فعالان گردشگری استان نیز در این هفته پیشبینی شده است.
وی افزود: هدف از برگزاری این برنامهها، تقویت ارتباط میان دستگاههای اجرایی، فعالان بخش خصوصی، مراکز علمی و شرکتهای فناور و فراهم کردن زمینه برای استفاده از ظرفیتهای جدید در توسعه گردشگری استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ بر فعالیتهای گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: شرایط اخیر خسارت قابل توجهی به برخی تأسیسات گردشگری و مجموعههای تولیدی صنایعدستی وارد کرده است، چراکه تغییر در سبد مصرفی خانوارها به صورت مستقیم بر میزان تقاضا در این حوزهها اثر میگذارد.
موسوی تصریح کرد: تلاش ما این است که با برگزاری رویدادها و اجرای برنامههای مختلف، پویایی و جنبوجوش را به مجموعههای گردشگری، صنایعدستی و مناطق مختلف شهری و روستایی استان بازگردانیم و از فعالان این حوزهها حمایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری نیازمند همافزایی میان بخش دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهها، شرکتهای فناور و جوامع محلی است و استان زنجان تلاش میکند از همه ظرفیتهای موجود برای تقویت جایگاه گردشگری و معرفی توانمندیهای خود استفاده کند.
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