به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در آیین آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه حضور در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه برای او توفیق بزرگی است، گفت: با تمام وجود به محضر همه شهدای عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی، معمار کبیر انقلاب، رهبر شهید ما، شهدای مظلوم و معصوم دانش‌آموز و شهدای مردم عزیزمان ادای احترام می‌کنم. در آستانه آغاز سال تحصیلی، جای همه این عزیزان خالی است.

کاظمی با اشاره به سخنان همکار فرهنگی، آقای دکتر ذاکری، و همسر وی در این مراسم بیان کرد: به نظر من امروز یک کلاس درس ارزشمند داشتیم. با خودم فکر می‌کردم تا زمانی که این درک، ایمان، باور، مقاومت، پایداری و شناخت وجود داشته باشد، ملت ایران همیشه در میدان پیروز خواهد بود و ما به این نگاه و باور افتخار می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما باید به این شناخت برسیم. مهم است که بدانیم آرزوی شهادت رهبر شهید ما و بسیاری از این شهدا چگونه شکل گرفت. این آرزو شعاری و تعارفی نبود، بلکه ناشی از یک شناخت و معرفت عمیق نسبت به شهادت بود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان گفت: امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید و بتوانید معلمان شایسته نظام تعلیم و تربیت باشید. تمام امید آموزش و پرورش به شماست.

کاظمی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر جایگاه دانشگاه فرهنگیان افزود: این سخن که دانشگاه فرهنگیان «مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت» و در اولویت اول کشور است، نشان‌دهنده جایگاه فوق‌العاده این دانشگاه و معلمان در نظام تعلیم و تربیت است.

وی همچنین از پیام‌های رهبر انقلاب درباره تعلیم و تربیت قدردانی کرد و گفت: از رهبر فرزانه انقلاب که پیام‌های ارزشمندی صادر کردند، تشکر می‌کنم. ایشان در پیام خود به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام فرمودند که مسئله فرهنگ و تربیت یک امر «فرا راهبردی» است. این نگاه نشان می‌دهد که فرهنگ و تربیت در مسیر پیشرفت کشور جایگاهی اساسی دارد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: پیام رهبر انقلاب در آغاز سال تحصیلی نیز همین نگاه فرا راهبردی را تأیید می‌کند و توصیه‌های ایشان باید سرلوحه کار و برنامه‌های ما قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر علم، علم‌آموزی، دانایی، اخلاق و تقوا اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که ایشان مورد تأکید قرار دادند، مسئله خودافزایی است. دانشجویان عزیز، بهترین فرصت برای خودافزایی در اختیار شماست و شما می‌توانید با ساختن و توانمند کردن خود، این مسیر را طی کنید.

وی افزود: خودافزایی فقط به یک حوزه محدود نمی‌شود؛ بلکه ارتباط با خداوند، ارتباط با مردم و همنوعان و همچنین افزایش دانش و مهارت‌ها را شامل می‌شود.

کاظمی خطاب به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: توصیه من به شما این است که یادتان باشد تفاوت شما با دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در «معلمی» شماست. معلمی صرفاً مهارت نیست؛ شخصیت معلمی است که دانش‌آموز را می‌سازد و انسان تربیت می‌کند.

وی ادامه داد: اگر وظیفه معلم فقط انتقال علم و دانش بود، شاید دانشگاه‌های تخصصی مانند دانشگاه شریف می‌توانستند این کار را بهتر انجام دهند. اما معلم علاوه بر دانش، وجدان، عدالت، رفتارهای انسانی، همدلی، دوستی و مهربانی را نیز در کلاس درس آموزش می‌دهد.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: این ویژگی‌ها باید در شخصیت معلم نهادینه شده باشد تا بتواند دانش‌آموزان خوبی تربیت کند.

کاظمی همچنین از مسئولان دانشگاه فرهنگیان خواست الزامات تحصیل و تربیت معلم را فراهم کنند و گفت: امیدوارم در این دوره تلاش کنند الزامات تحصیل و تربیت معلم را با تمام ظرفیت‌های موجود فراهم کنند.

وی افزود: باید از تمام فرصت‌هایی که در اختیار داریم حداکثر استفاده را ببریم. لازم است به اساتید دانشگاه توجه ویژه‌ای شود و همچنین موقعیت‌های تربیتی دانشجویان نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بتوانیم اتفاق خوبی را در دانشگاه فرهنگیان رقم بزنیم.

کاظمی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم با جدیت، تلاش، معرفت و معرفت‌افزایی، راه شهدا، راه امام شهدا و راه رهبر شهید ایران را آن‌گونه که شایسته و بایسته است ادامه دهیم.