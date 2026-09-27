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کد مطلب 6960564
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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

روایت رهبر شهید انقلاب از شکست حصر آبادان

روایت رهبر شهید انقلاب از شکست حصر آبادان

همزمان با سالروز عملیات ثامن‌الائمه(ع)، خاطره رهبر شهید انقلاب از شکست حصر آبادان منتشر شد.

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