دریافت 28 MB کد مطلب 6960564 https://mehrnews.com/x3db3m ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶ کد مطلب 6960564 فیلم جامعه فیلم جامعه ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶ روایت رهبر شهید انقلاب از شکست حصر آبادان همزمان با سالروز عملیات ثامنالائمه(ع)، خاطره رهبر شهید انقلاب از شکست حصر آبادان منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط پرچم جمهوری اسلامی، محور وحدت و نماد ایستادگی در برابر بدخواهان است صفوی: بخش بزرگی از معادله قدرت در میدانهای نفتی رقم میخورد شکست محاسبات دشمن در مختلسازی ۷۲ ساعته شبکه سوخترسانی کشور حصر آبادان و حصارهای ذهنی از مذاکره، آبی گرم نمیشود برچسبها هفته دفاع مقدس حضرت آیت الله خامنهای شکست حصر آبادان
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