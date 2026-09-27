پرچم جمهوری اسلامی، محور وحدت و نماد ایستادگی در برابر بدخواهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در آیین اهتزار پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه الزهرا «س» که با حضور اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان، با اشاره به نام‌گذاری روز پرچم در دانشگاه‌های کشور گفت: اگرچه در تقویم رسمی کشور، اول مهرماه به عنوان روز پرچم در نظر گرفته شده است، اما به دلیل تقارن این روز با تعطیلات پایان هفته، امروز همزمان با پنجم مهرماه، این روز در دانشگاه‌های سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.

حبیبا با تبریک آغاز سال تحصیلی به جامعه دانشگاهی کشور، شور و نشاط محیط‌های علمی را نشان‌دهنده اشتیاق دانشجویان برای کسب علم و دانش دانست و افزود: امسال فضای دانشگاه‌ها با عطر امید و تلاش برای پیشرفت عجین شده است. در حالی که دشمنان این مرز و بوم همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد وقفه و تعطیلی در مراکز آموزشی و پژوهشی، حرکت رو به جلوی کشور را متوقف کنند، حضور پرشور دانشجویان در کلاس‌های درس، پاسخی قاطع به این تلاش‌های مذبوحانه است.

وی با اشاره به هجمه‌های دشمنان علیه مراکز علمی و دانشگاهی تصریح کرد: دشمنان از دانش، تحقیق، پژوهش و دانشمندان ایران هراس دارند. آن‌ها تصور می‌کردند با ترور فرماندهان و دانشمندان ما، مردم از آرمان‌های خود دست می‌کشند، اما وحدت و پشتیبانی بی‌نظیر مردم و جوانان این سرزمین، محاسبات دشمن را برهم زد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اینکه مردم ایران با وجود نقدها به وضعیت اقتصادی و اجرایی، هرگز اجازه دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور را نخواهند داد، گفت: مردم ما با غیرت و عشق به میهن، در کنار نیروهای مسلح ایستادند و حماسه‌ای دیگر آفریدند. اکنون نوبت جامعه دانشگاهی است که با درخشش در میادین علم و پژوهش، افتخاراتی بزرگ‌تر برای ایران اسلامی رقم بزنند.

حبیبا در پایان سخنان خود با اشاره به تقارن این مراسم با سالروز شکست حصر آبادان، خاطرنشان کرد: خاطره آن روزهای حماسه‌ساز برای رزمندگان و ایثارگران همواره زنده است. امروز برافراشتن پرچم عزیز ایران، تجدید میثاق با آن ارزش‌هاست؛ پرچمی که محور وحدت ماست و برای صیانت از آن و دور ماندن ایران عزیز از هرگونه گزند، حاضر به فدا کردن جان خود هستیم.