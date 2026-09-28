دریافت 4 MB کد مطلب 6961199 https://mehrnews.com/x3dbjj ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶ کد مطلب 6961199 فیلم جامعه فیلم جامعه ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶ جانفدایان ایران؛ رزمایش ۱۱۰ هزار نفری در هرمزگان رزمایش ۱۱۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» با حضور نیروهای بسیجی از ساحل تا دل دریا در هرمزگان برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط اجتماع «جانفدا؛ اصفهان تا پای جان برای ایران» برگزار میشود «بعثت مردم» باید به نهضت تمدنی و نهادسازی تبدیل شود رجبی: حضور در صحنه و ایستادگی مردم دشمن را ناامید و مایوس کرده است جانفدا بودن برای ایران یعنی چه؟ برچسبها جانفدا پویش جانفدا هرمزگان
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