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کد مطلب 6961199
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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

جانفدایان ایران؛ رزمایش ۱۱۰ هزار نفری در هرمزگان

جانفدایان ایران؛ رزمایش ۱۱۰ هزار نفری در هرمزگان

رزمایش ۱۱۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» با حضور نیروهای بسیجی از ساحل تا دل دریا در هرمزگان برگزار شد.

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