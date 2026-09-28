رجبی: حضور در صحنه و ایستادگی مردم دشمن را ناامید و مایوس کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ محمدحسین رجبی یکشنبه شب در رژه و تجمع جانفدایان که در شهرستان سلماس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که بیش از یک سال از جنگ دوم گذشته و در جنگ سوم نیز ملت ایران با حضور هوشمندانه در میدان و حضور قدرتمند فرزندان این ملت در مرزها و جبهه‌ها، در برابر دشمنان اسلام ایستادگی می‌کند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور گفت: مردم ایران دل در گرو دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام خمینی (ره) و کشور عزیز ایران دارند و همین روحیه موجب شده است ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان با قدرت ایستادگی کند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این اجتماع بیان کرد: ملت ایران همواره باید شکرگزار خداوند متعال باشند؛ چراکه چنین جمعیتی تنها در یک شهرستان مرزی حضور یافته‌اند و اگر این صحنه را در مقیاس کشور مشاهده کنیم، خواهیم دید که چه تعداد از مردم ایران برای دفاع از کشور، دین و ملت خود در میدان حضور دارند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی بیان کرد: حضور مردم در صحنه و ایستادگی آنان، دشمن را ناامید و مأیوس کرده است خداوند لطف خود را شامل حال این کشور کرده و مردم با حضور در میدان، بار دیگر آمادگی خود را برای دفاع از ایران اسلامی نشان دادند.

رجبی افزود: حضور خواهران و برادران در میدان، حضور بانوان با روحیه دفاعی و انقلابی و آمادگی مردم برای دفاع از کشور، جز با لطف خداوند متعال امکان‌پذیر نیست و همه ما باید به خاطر این قدرت مردمی و فزاینده شکرگزار خداوند باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت مردمی ایجادشده در کشور گفت: امروز قدرت راهبردی و فزاینده‌ای در کشور شکل گرفته است و حتی مقامات کشورهای دیگر نیز به قدرت مردمی ایران توجه کرده‌اند این قدرت مردمی یکی از عوامل مهمی است که ضربه جدی به دشمن وارد کرده است.

وحدت اقوام، قدرت راهبردی ایران را ساخته است

رجبی با بیان اینکه حضور مردم پیام قدرت و روحیه‌بخشی برای رزمندگان اسلام دارد، اظهار کرد: این حضور، پیام روحی و روانی قدرتمندی به رزمندگان مستقر در مرزهای کشور منتقل می‌کند و آنان نیز با چشمان باز و هوشیاری کامل، تحرکات دشمن را دنبال می‌کنند.

وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: به عنوان یک سرباز کوچک به مردم اطمینان می‌دهم که رزمندگان اسلام با هوشیاری و آمادگی کامل در میدان حضور دارند و پیروزی نهایی به لطف خداوند، دور نخواهد بود و ملت ایران این پیروزی را جشن خواهند گرفت.

رجبی با اشاره به شرایط دشمن افزود: نباید تنها ظاهر اقدامات دشمن را مشاهده کرد؛ نشانه‌هایی وجود دارد که دشمن در شرایط دشواری قرار گرفته و تلاش می‌کند از مسیرهای مختلف فشار وارد کند و حتی از طریق اقدامات روانی، روحیه مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: پیروزی‌های به‌دست‌آمده باید تثبیت شود و باید به گونه‌ای عمل کنیم که دشمن دیگر جرأت تجاوز و اقدام علیه کشور را نداشته باشد حضور میدانی مردم ایران یک ظرفیت بزرگ و ارزشمند است که باید آن را قدر بدانیم.

رجبی با اشاره به ضرورت تداوم حضور و هوشیاری مردم گفت: حضور مردم در میدان باید استمرار داشته باشد و در کنار آن، تحرکات دشمن در فضای مجازی و عرصه‌های مختلف نیز باید با دقت و هوشمندی رصد شود.

وی با اشاره به تنوع قومی در ایران اظهار کرد: ایران کشوری متشکل از اقوام مختلف است و کرد، ترک، لر، عرب، سیستانی و دیگر اقوام، همگی در شکل‌گیری قدرت و هویت این کشور نقش دارند.

ضرورت صیانت از دستاوردهای به‌دست‌آمده

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی افزود: در شرایطی که دشمنان مختلف در برابر ایران قرار گرفته‌اند، مردم اقوام مختلف دست به دست هم داده‌اند و با درک مسئولیت خود در میدان حضور یافته‌اند این وحدت و همدلی، یک ظرفیت بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.

رجبی با اشاره به ظرفیت شهرستان سلماس گفت: شهرستان سلماس ترکیبی از اقوام مختلف است و برادران کرد و ترک این شهرستان، در کنار یکدیگر و با عزت و برادری زندگی می‌کنند و این همزیستی می‌تواند یک قدرت جدی برای شهرستان و کشور ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از دستاوردهای به‌دست‌آمده بیان کرد: دستاوردی که امروز به لطف خداوند، خون پاک شهدا، رهبری انقلاب، فرماندهان و مردم عزیز حاصل شده است، باید همچون پاره تن خود از آن حفاظت و حراست کنیم.