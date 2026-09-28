«بعثت مردم» باید به نهضت تمدنی و نهادسازی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح دوشنبه در جلسه جهاد تبیین اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، گفت: امروز در دورهای قرار داریم که جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر صفآرایی کردهاند و جنگ شناختی و شیطانی دشمن نیز در کنار سایر عرصههای نبرد دنبال میشود.
وی با بیان اینکه ملت ایران در ماههای گذشته چندین میدان سخت را پشت سر گذاشته است، افزود: رهبر انقلاب از سه جنگ در سال ۱۴۰۴ سخن گفتهاند که شامل جنگ ۱۲ روزه خردادماه، فتنه دیماه و جنگی است که از نهم اسفندماه و صبح دهم ماه رمضان آغاز شد و به تعبیر ما، همچنان در میانه این نبرد قرار داریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تعبیر «بعثت مردم» گفت: شهید ما حدود یک ماه پیش از شهادت خود پیشبینی کرده بود که این حوادث ادامه پیدا خواهد کرد و خداوند مردم را مبعوث میکند تا خودشان کار را تمام کنند.
حجتالاسلام ولدان ادامه داد: سؤال اساسی این است که جنس این بعثت چیست؛ گاهی بعثت فردی است و گاهی یک امت مبعوث میشود و بعثت جنبه اجتماعی پیدا میکند. امروز با یک امت مبعوث مواجه هستیم و باید ببینیم در برابر این پدیده چه وظیفهای داریم.
وی سه رویکرد نسبت به حضور مردم را تشریح کرد و گفت: یک نگاه این است که حضور مردم را صرفاً یک حرکت اجتماعی بدانیم و پس از حل بخشی از مشکلات، پایان شکوهمندی برای آن تعریف کنیم تا مردم به خانهها و زندگی عادی خود بازگردند.
نگاه حداقلی به حضور مردم کافی نیست
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: نگاه دوم این است که حضور مؤثر مردم را در حل مسائل کشور لحاظ کنیم و مردم را پای مطالبات و شروطی که در مسائل مختلف مطرح شده است بیاوریم؛ این نگاه نسبت به نگاه نخست عمیقتر است اما همچنان کافی نیست.
حجتالاسلام ولدان تصریح کرد: نگاه دقیقتر این است که به «امت مبعوث» نگرشی تمدنی و تحولی داشته باشیم؛ چراکه زمانه متفاوت شده و نظم نوین جهانی در حال شکلگیری است.
وی با اشاره به تجربه سالهای نخست انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره) با بعثت امت توانست حدود ۷۰ نهاد جدید ایجاد کند که کمیته امداد، نهضت سوادآموزی و جهاد سازندگی از جمله آنها بودند؛ امروز نیز باید در افق تمدنی، نهادسازی متناسب با این شرایط را دنبال کنیم.
برای «جانفدایان» باید برنامه داشت
حجت الاسلام ولدان یکی از جلوههای بعثت مردم را حضور گسترده آنان در میدان دانست و گفت: حضور مردم در تجمعات، تشییع گسترده رهبر شهید و شکلگیری جریان «جانفدایان» از جلوههای این بعثت است و برای این ظرفیت باید برنامه داشته باشیم.
وی با اشاره به ثبت حدود ۳۲ میلیون «جانفدا» اظهار کرد: زمانی تصور میکردیم اگر پنج میلیون نفر ثبتنام کنند، یک پویش شکل گرفته و اگر ۲۰ میلیون نفر باشند، میتوان از یک لشکر ۲۰ میلیونی سخن گفت؛ اما حضور حدود ۳۲ میلیون نفر نشان داد با یک ظرفیت اجتماعی گسترده مواجه هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس اضافه کرد: حضور بانوان در تجمعات نیز قابل توجه است و به گفته وی، حدود ۷۰ درصد تجمعات خیابانی با حضور بانوان همراه بوده است.
گفتمانسازی باید از جنس نهضتی باشد
حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت گفتمانسازی در شرایط کنونی گفت: گفتمان، معرفتی است که در زبان مردم جاری میشود و باید دید چه گفتمانی میتواند برای این بعثت مردم کارآمد باشد.
وی گفتمانسازی را به دو نوع حاکمیتی و نهضتی تقسیم کرد و افزود: در گفتمانسازی نهضتی، مردم خودشان به میدان میآیند و الزاماً با بخشنامه و ابزارهای حاکمیتی شکل نمیگیرد؛ نمونههایی مانند اربعین، «زندگی با آیهها» و «چله خدمت» را میتوان از این جنس دانست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: یکی از گفتمانهایی که امروز میتواند ظرفیت بعثت مردم را در سطح تحولی و تمدنی فعال کند، موضوع خونخواهی رهبر شهید است.
خونخواهی نباید به قصاص تقلیل یابد
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه خونخواهی را نباید صرفاً در معنای قصاص تعریف کرد، گفت: قصاص یکی از مراحل خونخواهی است، اما خونخواهی در معنای دقیقتر یعنی احقاق حق خونی که به ناحق ریخته شده است.
وی افزود: سطح خونخواهی باید متناسب با شخصیت فردی باشد که خون او ریخته شده است و خونخواهی نیز نباید تنها در سطح قضایی، نظامی یا سیاسی تعریف شود، بلکه باید ابعاد گفتمانی و اجتماعی داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس اظهار کرد: اگر یک امت به عنوان «ولی دم» وارد میدان شود، هزینه تجاوز به آن و تکرار چنین جنایاتی افزایش خواهد یافت و باید ظرفیت اجتماعی ایجادشده را در مسیر دادخواهی و خونخواهی به کار گرفت.
«نهضت بانوان» میتواند پیشران خونخواهی باشد
حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش زنان در تحولات اجتماعی گفت: اگر خونخواهی در مرحله نبرد مردمی قرار گیرد، حضور زنان تعیینکننده خواهد بود؛ چراکه اگر خونخواهی فقط به قصاص محدود شود، با تأخیر در اجرای آن ممکن است مطالبه اجتماعی به ناامیدی تبدیل شود.
وی ادامه داد: اگر خونخواهی به یک گفتمان مردمی تبدیل شود و بانوان پیشران این جریان باشند، نهضت زنان میتواند به جریان خونخواهی ضریب بدهد و مردان را نیز به میدان بیاورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به الگوی «زن مسلمان» گفت: زن نه موجودی ضعیف است و نه ابزار دست دیگران؛ بلکه موجودی عفیف، عاقل و کنشگر اجتماعی است و میتواند پیشران یک نهضت اجتماعی باشد.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در امتداد پیام عاشورا گفت: کربلا با خون امام حسین(ع) آغاز شد، اما با روایت حضرت زینب(س) امتداد پیدا کرد و امروز نیز باید با الهام از این الگو، مسیر عدالتطلبی، دادخواهی و خونخواهی را دنبال کنیم.
وی تأکید کرد: عهد جهادی امروز باید ما را به یک عهد مشترک در برابر دشمن مشترک برساند و سبک زندگی ما نیز باید حماسی باشد؛ چراکه در میانه یک نبرد تمدنی و آخرالزمانی قرار داریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان گفت: انسجام اجتماعی باید در بالاترین سطح قرار گیرد، زیرا دشمن بر اختلافات و خطاهای محاسباتی سرمایهگذاری کرده است و باید از گرفتار شدن در این دام پرهیز کرد.
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