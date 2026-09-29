خدمات بانک مسکن در کمتر از یک هفته در اختیار مردم قرار گرفت

وی افزود: سال گذشته که در چنین مراسمی گرد هم آمدیم، شرایط متفاوت بود؛ اما امروز شاهد آن هستیم که دفاع از کشور در بخش‌هایی از جنوب همچنان ادامه دارد. امسال رهبر عزیزمان را در میان خود نداریم و ایشان به جمع شهدایی پیوسته‌اند که جانانه پای کشور ایستادند، اما آثار و مصوبات ایشان همچنان در کشور جاری است.

صادق با اشاره به نقش رزمندگان و مجموعه‌های اجرایی در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: در آن دوران، در شرایط جنگی، پروژه‌های بزرگی اجرا شد؛ از اتصال ریلی خرمشهر و اهواز گرفته تا احداث تونل در لرستان، بیمارستان‌های صحرایی و پل‌هایی که طراحی و ساخت آنها به دست مهندسان ایرانی انجام شد و موجب شگفتی بازدیدکنندگان خارجی بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه نیز مدیران، معاونان و کارکنان وزارت راه و شهرسازی به صورت شبانه‌روزی پای کار بودند و دو مأموریت اساسی داشتند؛ نخست اینکه پروژه‌های حوزه مسکن و حمل‌ونقل متوقف نشود و دوم اینکه خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به افتتاح طرح‌های متعدد در هفته دولت امسال گفت: با وجود شرایط جنگی، در حوزه‌های راه، ریل، مسکن، اراضی و مسکن روستایی و شهری پروژه‌های متعددی به بهره‌برداری رسید و تلاش کردیم در هیچ استانی شاهد توقف فعالیت‌ها نباشیم.

صادق از پیمانکاران حوزه راه و ریل نیز قدردانی کرد و گفت: با وجود محدودیت منابع اعتباری، پیمانکاران بدون تزریق اعتبارات قابل توجه، کار خود را ادامه دادند.

وی افزود: تنها در هفته گذشته در سیستان و بلوچستان ۲۸۱ کیلومتر انواع راه روستایی و سایر راه‌ها به بهره‌برداری رسید؛ در حالی که میانگین سالانه ساخت راه در این استان حدود پنج کیلومتر بوده؛ اما طی دو سال گذشته این میزان به بیش از ۱۵۰ کیلومتر در سال رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش بخش حمل‌ونقل در دوران جنگ اظهار کرد: با توجه به شرایط ایجادشده در حمل‌ونقل هوایی، بار جابه‌جایی مسافران و کالا تا حد زیادی بر دوش شبکه ریلی و جاده‌ای قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از تهدید مجدد رژیم صهیونیستی و اعلام هدف قراردادن زیرساخت‌ها، تنها چند ساعت بعد، در کمتر از پنج ساعت حدود ۶ هزار مسافر از قطارها خارج و با اتوبوس به مقصد منتقل شدند.

صادق با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی بنادر گفت: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس با فرمان تاریخی امام خمینی (ره) بنادر از کالا تخلیه شد، در جنگ اخیر نیز رکوردهای جدیدی در حوزه حمل‌ونقل و تخلیه و بارگیری کالا به ثبت رسید.

وی افزود: رانندگانی از اردبیل تا چابهار برای جابه‌جایی کالاهای اساسی در جاده‌ها تردد کردند، با وجود اینکه می‌دانستند ممکن است در مسیر هدف قرار گیرند؛ اما خدمت به مردم را پذیرفتند و نتیجه آن نیز تأمین و وفور کالاهای اساسی در کشور بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای نخستین بار بنادر کشور به صورت شبانه‌روزی و حتی در ایام نوروز و عید فطر فعال بودند و با همکاری وزارتخانه‌های مختلف از جمله نفت و صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت جابه‌جایی کالا افزایش یافت و رکورد روزانه هزار کامیون در برخی بخش‌ها ثبت شد.

صادق با گرامیداشت یاد شهید تنگسیری افزود: توقف پروژه‌ها و خدمات‌رسانی در کشور اتفاق نیفتاد؛ با وجودی که زیرساخت‌ها در خط مقدم قرار داشتند و بنادر، جاده‌ها، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل هدف حملات دشمن بودند.

بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان

وی با اشاره به حمله به زیرساخت‌های بندری گفت: برج مراقبت دریایی بندر چابهار سه بار هدف حمله قرار گرفت، اما تأکید می‌کنیم که این زیرساخت‌ها دوباره و بهتر از گذشته ساخته خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل در هرمزگان اشاره کرد و گفت: در بازدید اخیر از این استان، مدیرکل راهداری و راه‌سازان اعلام کردند از ۱۱ پل و تونل آسیب‌دیده، هشت پل در مدت ۵۵ روز به طور کامل بازسازی شده است.

صادق افزود: باندهای فرودگاهی آسیب‌دیده نیز در کوتاه‌ترین زمان بازسازی و شرایط برای ازسرگیری پروازها فراهم شد. دشمن بیش از ۲۷ فرودگاه کشور را هدف قرار داد، اما با تلاش نیروهای متخصص، فرودگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان به چرخه عملیاتی بازگشتند.

در کلان‌شهرها مسئولیت بازسازی ساختمان‌ها به بنیاد مسکن سپرده شد

وی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در بخش مسکن و بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده گفت: در کلان‌شهرها مسئولیت بازسازی ساختمان‌ها به بنیاد مسکن سپرده شد و خدمات بانک مسکن نیز در کمتر از یک هفته در اختیار مردم قرار گرفت. به طوری که در حوزه بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری، ارزیابی سریع خسارت‌ها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای خانوارهای آسیب‌دیده در کمترین زمان ممکن انجام شد.

صادق با اشاره به تلاش نیروهای سازمان بنادر برای خارج کردن شناور مغروقه «خانیان» گفت: این شناور توسط همکاران سازمان بنادر از آب خارج شده و در آینده نزدیک حدود پنج هزار تن آهن آن نیز به طور کامل از آب خارج خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه شعله عشق به وطن درخشان‌تر از قبل است؛ با اشاره به ایستادگی مردم و نیروهای اجرایی در برابر حملات دشمن گفت: دشمن هنوز متوجه نشده و دچار توهم است که ایران کجاست؛ ایران جایی است که مجری پروژه، بدون توجه به پهپاد دشمن، پای کار می‌ایستد و بازسازی و ساخت پروژه را ادامه می‌دهد.