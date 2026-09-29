ضرورت تامین ۲۵ همت تسهیلات برای تولید بذر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی‌فرسامگاه سه شنبه در حاشیه چهارمین گردهمایی سالیانه منطقه‌ای برنامه‌ریزی تکثیر و تدارک بذور با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان زراعت استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه و خوزستان در ایلام، اظهار کرد: با آغاز سال زراعی جدید از ابتدای مهرماه و بر پایه قیمت‌های تضمینی، نیازمند اختصاص حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه و آسان از سوی بانک کشاورزی هستیم تا سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدکننده بذر گواهی‌شده تأمین شود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان بذر افزود: اگرچه همه‌ساله تسهیلاتی با همکاری بانک کشاورزی به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود، اما ناترازی منابع بانک‌ها، روند تخصیص این اعتبارات را با موانع جدی روبه‌رو کرده است؛ در حالی که تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ستون اصلی برنامه‌های تولید بذر کشور به شمار می‌رود.

رئیس گروه بذر معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به فرسودگی تجهیزات فرآوری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از دستگاه‌های بوجاری و فرآوری بذر در کشور مستهلک شده و نیازمند نوسازی است. به همین منظور با مرکز مکانیزاسیون کشاورزی وزارت متبوع مکاتبه شده تا از محل تسهیلات طرح مکانیزاسیون و تبصره ۱۸، اعتبار ویژه‌ای برای بازسازی این ناوگان اختصاص یابد.

احمدی‌فر با بیان اینکه سالانه دو میلیون تن انواع بذر زراعی در کشور مصرف و تولید می‌شود، تصریح کرد: برنامه‌ریزی تأمین بذر گواهی‌شده کشور کاملاً منطبق بر استانداردهای جهانی است. نیازی به مصرف ۱۰۰ درصدی بذر گواهی‌شده توسط تمامی کشاورزان نیست؛ چراکه بهره‌برداران می‌توانند با رعایت اصول فنی تا سه سال از بذر خودمصرفی استفاده کنند. بر همین مبنا، سالانه تأمین ۳۰ درصد (یک‌سوم) از بذر مورد نیاز کشور به‌صورت گواهی‌شده و زیر نظر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر در دستور کار قرار دارد.

وی استفاده از بذر شناسنامه‌دار و گواهی‌شده را ضامن بهره‌وری دانست و یادآور شد: استفاده از این بذور می‌تواند بازدهی و عملکرد محصول در واحد هکتار را بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

این مقام مسئول با تشریح ساختار شرکت‌های فناور حوزه بذر بیان داشت: هم‌اکنون حدود ۷۰۰ شرکت در حوزه تولید بذر غلات، گیاهان علوفه‌ای و سبزی و صیفی در کشور فعال هستند که از این میان، بین ۳۳۰ تا ۳۴۰ شرکت به‌صورت تخصصی بر روی تولید بذر گندم و جو متمرکز شده‌اند.

وی همچنین وضعیت واردات بذر به کشور را بسیار ناچیز خواند و افزود: سالانه تنها پنج تا هفت هزار تن بذر وارد کشور می‌شود که عمده آن به ارقام هیبرید سبزی و صیفی اختصاص دارد. این رقم تنها حدود یک درصد از مجموع بذر گواهی‌شده مورد نیاز کشور است و بخش اعظم نیاز زراعی، با تکیه بر توان داخلی و زیر نظارت دقیق تحقیقاتی تأمین می‌شود.

احمدی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی را سازگاری با خشکسالی دانست و گفت: جانمایی ارقام کم‌آب‌بر، متحمل به تنش‌های آخر فصل و مقاوم به خشکی در سبد کشت پاییزه، اولویت اصلی ما برای مدیریت منابع آب و عبور از بحران‌های اقلیمی است. بذور تولیدی کشور علاوه بر تأمین امنیت غذایی پایدار، به دلیل کیفیت منطبق بر استانداردهای ملی و بین‌المللی، دارای پتانسیل صادرات به سایر کشورها نیز هستند.