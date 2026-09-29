به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازرسی‌های میدانی و گشت مشترک نظارتی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد، چهار واحد نانوایی و نان فانتزی به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی پلمب شدند.

این گشت مشترک به ریاست قدرت صادقی رئیس اتقان آرای اداره‌کل تعزیرات حکومتی لرستان و با هدف نظارت بر چرخه توزیع نان و برخورد با متخلفان حوزه آرد و نان انجام شد.

احراز تخلفات صنفی در واحدهای نانوایی

در جریان این بازرسی‌ها، تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی و تقلب در کسب محرز شد و برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل و جریمه‌های قانونی صادر شد.

همچنین با دستور قضایی و حکم تعزیرات حکومتی، چهار واحد متخلف مهر و موم شدند و تا زمان رفع کامل نواقص و تعیین تکلیف پرونده‌ها، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

درخواست تعزیرات از شهروندان برای گزارش تخلفات

تعزیرات حکومتی لرستان با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات مرتبط با سلامت و معیشت مردم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی تعزیرات حکومتی گزارش کنند.

بر اساس اعلام تعزیرات حکومتی استان، گزارش‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهد گرفت.