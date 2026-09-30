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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

جامعه دانشگاهی البرز به تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان می‌پیوندد

جامعه دانشگاهی البرز به تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان می‌پیوندد

کرج _ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز گفت: دانشگاهیان استان با حضور در تجمع جانفدایان البرزی، همدلی، انسجام و مسئولیت‌پذیری خود در قبال مردم و آینده ایران را نشان می‌دهند.

حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و شهر کرج، در آستانه برگزاری رزمایش و تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با دعوت از استادان، کارکنان و دانشجویان برای حضور در تجمع ۱۱۰ هزار نفری جانفدایان البرزی گفت: جامعه دانشگاهی در کنار مردم استان، مسئولیت اجتماعی خود را به نمایش خواهد گذاشت.

وی اظهار کرد: دانشگاه تنها محل علم و آموزش نیست و در قبال جامعه، مردم و آینده استان نیز مسئولیت دارد.

وی افزود: حضور جامعه دانشگاهی در برنامه «جانفدایان البرزی» می‌تواند جلوه‌ای از همدلی، انسجام، مسئولیت‌پذیری و همراهی دانشگاهیان با مردم استان البرز باشد.

دعوت از دانشگاهیان البرز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز از استادان، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه برای حضور در این برنامه دعوت کرد و گفت: از همه دانشگاهیان درخواست می‌کنم در این حرکت حضور داشته باشند و نشان دهند جامعه دانشگاهی استان البرز در کنار مردم، در صحنه و مسئولیت‌پذیر است.

کلانتری ادامه داد: امیدواریم روز جمعه شاهد حضور گسترده، منسجم و شایسته دانشگاهیان استان البرز در این برنامه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با هم می‌آییم؛ با همدلی، با انسجام و با احساس مسئولیت نسبت به ایران.

کد مطلب 6963961

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