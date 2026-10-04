به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه حشمت رضایی در جلسه شورای اداری شهرستان گیلانغرب با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و ملی اظهار کرد: حضور مردم در مقاطع مختلف موجب شگفتی دشمن شده است؛ چراکه با وجود تلاش‌ها و ظرفیت‌هایی که برای ایجاد شکاف در جامعه به کار گرفته شد، مردم نشان دادند محاسبات دشمن درباره ایران و ایرانی با واقعیت جامعه فاصله دارد.

وی افزود: یکی از اهداف دشمن ایجاد شکاف و فروپاشی اجتماعی بود، اما مردم ایران با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و سلایق، هرگاه پای سرزمین، آب و خاک و منافع ملی به میان می‌آید، از کشور خود دفاع می‌کنند.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به سخنان فرمانده سپاه شهرستان درباره برنامه «جانفدایان» تصریح کرد: حتی افرادی که ممکن است در برخی موضوعات اعتقادی یا سیاسی اختلاف نظر داشته باشند، زمانی که موضوع ایران و سرزمین مطرح است، پای آب و خاک خود می‌ایستند و این سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که باید تقویت شود.

رضایی با اشاره به برگزاری مراسم جانفدایان در گیلانغرب گفت: این برنامه از جمله رویدادهایی است که می‌تواند حضور و انسجام مردم را به نمایش بگذارد و با مشارکت اقشار مختلف، جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم شهرستان را نشان دهد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، تقویت وحدت، همراهی و همدلی میان مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حضور مردم در برنامه‌های اجتماعی و ملی می‌تواند پیام روشنی از انسجام جامعه منتقل کند.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌گیری از مشکلات اقتصادی و معیشتی و ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان اظهار کرد: مردم ایران برای این کشور هزینه داده‌اند و خانواده‌های بسیاری در مسیر انقلاب و دفاع از کشور، شهید و جانباز تقدیم کرده‌اند؛ بنابراین تعلق خاطر مردم به سرزمین خود ریشه‌ای عمیق دارد.

رضایی خاطرنشان کرد: مردم خود را صاحب این سرزمین می‌دانند و در بزنگاه‌های مهم، تعلق خاطر خود به ایران را نشان داده‌اند؛ از این رو مسئولان باید ضمن تلاش جدی برای حل مشکلات و مطالبات مردم، در مقاطع حساس نیز در کنار آنان حضور داشته باشند.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: همه مدیران نسبت به مسائل و مشکلات مردم و دستگاه‌های اجرایی آگاهی دارند و باید برای رفع آنها تلاش کنند، اما مسئولیت مدیران تنها به امور اداری و پشت میز نشینی محدود نمی‌شود.

فرماندار گیلانغرب افزود: مدیران در کنار پیگیری مسائل اجرایی و معیشتی، وظیفه دارند برای تقویت امید، آرامش و انسجام اجتماعی نیز تلاش کنند و در مقاطع حساس، در کنار مردم حضور داشته باشند.

رضایی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مراسم جانفدایان گفت: انتظار داریم همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برگزاری باشکوه این مراسم مشارکت کنند تا حضور مردم گیلانغرب در این برنامه به شکلی پررنگ، منسجم و مردمی به نمایش گذاشته شود.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به جایگاه تاریخی این شهرستان اظهار کرد: پیام حضور مردم در این برنامه باید روشن باشد؛ گیلانغرب به عنوان دومین شهر مقاوم کشور، همچنان بر حفظ وحدت، انسجام و دفاع از منافع ملی تأکید دارد.

رضایی افزود: جانفدایان فرصتی است تا مردم گیلانغرب بار دیگر همدلی و انسجام خود را نشان دهند و با وجود مشکلات و مطالبات موجود، تعلق خاطر خود به ایران و سرزمینشان را به نمایش بگذارند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و حضور گسترده مردم، مراسم جانفدایان به برنامه‌ای پرشور و مردمی تبدیل شود و پیام وحدت و همدلی مردم گیلانغرب را به استان و کشور منتقل کند.