برگزیدگان ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه آرای هیئت داوران ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در بخش‌های مختلف نوازندگی، خوانندگی، علمی و پژوهشی و بین‌الملل اعلام شد و برگزیدگان هر بخش معرفی شدند.

در بخش نوازندگی سازهای کوبه‌ای، در رشته قوشا ناغارا، مبین امینی خیابانی مورد تقدیر قرار گرفت.

در رشته قاوال و گروه سنی «الف» نیز نازلی سعیدی مورد تقدیر قرار گرفت و مهرزاد تقی‌زاده، علی محمدزاده و یاشار نیک‌آسا به ترتیب رتبه‌های سوم تا اول را به دست آوردند. در گروه سنی «ج» این بخش نیز زینب رستمی اصل مورد تقدیر قرار گرفت.

در رشته ناغارا و گروه سنی «الف»، رتبه سوم به صورت مشترک به شنتیا مرادی و پاشا پیوند رسید، یاشار نیک‌آسا رتبه دوم را کسب کرد و محمدطاهر مقامی رتبه نخست را به دست آورد.

در گروه سنی «ب» رشته ناغارا، مبینا دولتعلی رتبه سوم، فراز اول‌آبادی رتبه دوم و رادین رنجبری رتبه اول را کسب کردند. در گروه سنی «ج» نیز محمد آذری سوم شد، فرید رسول‌زاده‌فرد از اردبیل رتبه دوم را به دست آورد و وقار اصغری رتبه نخست را کسب کرد.

برگزیدگان نوازندگی قارمون

در بخش نوازندگی قارمون و گروه سنی «الف»، ماهنی کاظمی مورد تقدیر قرار گرفت و سوین حسین‌پور، ایلیار رستمی و مهدی عبدالله‌پور از اردبیل به ترتیب رتبه‌های سوم تا اول را کسب کردند.

در گروه سنی «ب»، تایماز مصطفائی رتبه سوم، صدرا نعمتی رتبه دوم و حسین شادی رجبی رتبه نخست را به دست آوردند.

در گروه سنی «ج» نیز محمدحسین نژادفرد رتبه دوم و مجتبی محمدی از زنجان رتبه اول را کسب کردند.

معرفی برگزیدگان کمانچه و قانون

در بخش نوازندگی کمانچه و گروه سنی «الف»، محمدجواد امکانی مورد تقدیر قرار گرفت و محسن میکائیلی از اردبیل، بورلا پورحسن و علی‌اصغر عزیزی‌فرد به ترتیب رتبه‌های سوم، دوم و اول را کسب کردند.

در گروه سنی «ب» نیز محدثه شریفی رتبه سوم، عرفان اکبرنژاد رتبه دوم و دنیز وجودی رتبه نخست را به دست آوردند. در گروه سنی «ج» این بخش، انتخابی صورت نگرفت.

در بخش نوازندگی قانون، الینا غفاری به عنوان نفر برگزیده گروه سنی «الف» معرفی شد. در گروه سنی «ب» نیز زهرا جودی مورد تقدیر قرار گرفت و روژین قیصر به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد. در گروه سنی «ج» این بخش انتخابی صورت نگرفت.

برگزیدگان نوازندگی عود و تار

در بخش نوازندگی عود، معصومه خانکشی‌زاده مورد تقدیر قرار گرفت و طوبی عبدالله‌پور به عنوان نفر برگزیده معرفی شد.

در بخش نوازندگی تار و گروه سنی «الف»، آنیل محمدپور فرخی و آراز راشدی به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند، سارا لطفی دوم شد و علیسان عابدی رتبه نخست را به دست آورد.

در گروه سنی «ب»، سپهر مسلمی رتبه سوم، آراز کنعانی رتبه دوم و مانی بابایی رتبه اول را کسب کردند.

در گروه سنی «ج» نیز سالار نجفی از ارومیه رتبه دوم و آراز وجودی رتبه نخست را به دست آوردند.

معرفی برگزیدگان بخش خوانندگی

در بخش خوانندگی و گروه سنی «الف»، هیئت داوران از تورال گنجه اردبیلی، خواننده نوجوان قطعه «کودکان میناب»، تقدیر ویژه کرد. همچنین تامیار عزیزی و اشکان علیزاده مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این گروه سنی، طاها محمدزاده رتبه سوم، آراد قاسمی رتبه دوم و پویا میکائیلی از اهر رتبه اول را کسب کردند.

در گروه سنی «ب»، مهدی رسولی از اردبیل و یونس رحیمی از پارس‌آباد مورد تقدیر قرار گرفتند و مهدی علی‌زاده، محمدرضا اصغری و محمد محمدپور به ترتیب رتبه‌های سوم تا اول را به دست آوردند.

در گروه سنی «ج» نیز سیامک خدادادی از نقده مورد تقدیر قرار گرفت. اسماعیل کنعانی از اردبیل رتبه سوم، علیرضا نادری از ملکان رتبه دوم و بابک سعادتی‌اصل از خداآفرین رتبه نخست را کسب کردند.

برگزیدگان بخش علمی و پژوهشی

در بخش علمی و پژوهشی، علی اسکندری رتبه سوم، معصومه آزموده رتبه دوم و جواد کریم‌نژاد رتبه نخست را به دست آوردند.

همچنین آینور غضنفرقیزی از جمهوری آذربایجان به عنوان نفر برگزیده بخش بین‌الملل معرفی شد.

اهدای جایزه ویژه تبریز

جایزه ویژه تبریز نیز به شاهرخ پناهی‌فرد، آهنگساز اثر «شمس‌لر شهری»، اهدا شد. این جایزه شامل لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی بود.

جوایز رتبه‌های اول شامل لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی و جوایز رتبه‌های دوم و سوم نیز شامل لوح سپاس و جایزه نقدی اعلام شده است.