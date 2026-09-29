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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

آیین اختتامیه جشنواره موغام چهارشنبه در تبریز برگزار می‌شود

آیین اختتامیه جشنواره موغام چهارشنبه در تبریز برگزار می‌شود

تبریز- آیین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» با حضور هنرمندان و شهروندان تبریزی، چهارشنبه ۸ مهرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهریار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» با شعار «ایران نغمه‌سین اوخویان تبریز دیر» ساعت ۱۵ چهارشنبه ۸ مهرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهریار (خاوران) برگزار می‌شود.

این جشنواره که از پنجم مهرماه آغاز شده، پس از سه روز رقابت هنرمندان و فعالان موسیقی مقامی از استان‌های مختلف کشور، در مراسم اختتامیه برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با گرامیداشت یاد شهدای میهن، به‌ویژه شهدای کودک و دانش‌آموز، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و انجمن موسیقی آذربایجان شرقی برگزار شده است.

در این دوره از جشنواره، هنرمندان و پژوهشگران موسیقی مقامی در بخش‌های خوانندگی، نوازندگی و پژوهش به رقابت پرداختند و آثاری از استان‌ها و شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، زنجان، البرز، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان، فارس و گلستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

جشنواره موغام همچنین با تمرکز بر موسیقی مقامی، فرصتی برای معرفی و پاسداشت بخشی از میراث موسیقایی ایران و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و پژوهشگران این حوزه فراهم کرد.

آیین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» ساعت ۱۵ چهارشنبه ۸ مهرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهریار (خاوران) برگزار می‌شود و حضور شهروندان در این مراسم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6962900

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