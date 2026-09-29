به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» با شعار «ایران نغمه‌سین اوخویان تبریز دیر» ساعت ۱۵ چهارشنبه ۸ مهرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهریار (خاوران) برگزار می‌شود.

این جشنواره که از پنجم مهرماه آغاز شده، پس از سه روز رقابت هنرمندان و فعالان موسیقی مقامی از استان‌های مختلف کشور، در مراسم اختتامیه برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام با گرامیداشت یاد شهدای میهن، به‌ویژه شهدای کودک و دانش‌آموز، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و انجمن موسیقی آذربایجان شرقی برگزار شده است.

در این دوره از جشنواره، هنرمندان و پژوهشگران موسیقی مقامی در بخش‌های خوانندگی، نوازندگی و پژوهش به رقابت پرداختند و آثاری از استان‌ها و شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، زنجان، البرز، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان، فارس و گلستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

جشنواره موغام همچنین با تمرکز بر موسیقی مقامی، فرصتی برای معرفی و پاسداشت بخشی از میراث موسیقایی ایران و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و پژوهشگران این حوزه فراهم کرد.

آیین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام» ساعت ۱۵ چهارشنبه ۸ مهرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهریار (خاوران) برگزار می‌شود و حضور شهروندان در این مراسم آزاد و رایگان است.