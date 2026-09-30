میرزازاده: آرامش و امنیت امروز به برکت خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزازاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه شهدا در تأمین امنیت کشور، بر مسئولیت هنرمندان در بازتاب ارزشهای فرهنگی و ملی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: آرامش و امنیتی که امروز امکان برگزاری جشنواره و گردهمایی هنرمندان برای پاسداشت هنر و اصالت را فراهم کرده، به برکت خون شهداست و حضور هنرمندان در عرصه فرهنگ نیز در سایه همین امنیت امکانپذیر شده است.
میرزازاده با اشاره به پخش کلیپی درباره شهدای میناب در جریان جشنواره، افزود: هنرمندان در عرصه فرهنگی مسئولیت دارند مفاهیم ارزشمندی همچون ایثار، فداکاری و پاسداری از کشور را به جامعه منتقل و برای نسلهای آینده بازگو کنند.
دبیر ششمین جشنواره موسیقی موغام با اشاره به جایگاه تبریز و آذربایجان در عرصه فرهنگی کشور گفت: تبریز و آذربایجان دژ مستحکمی در برابر دشمن هستند و امروز نیز هنرمندان در جبهه فرهنگی و در برابر تهاجم فرهنگی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
وی همچنین بر اهمیت پاسداشت نمادهای ملی و فرهنگی تأکید کرد و نقش مردم و هنرمندان را در حفظ و تقویت این ارزشها مهم دانست.
میرزازاده در ادامه با اشاره به برنامههای ششمین جشنواره موسیقی موغام اظهار کرد: تمامی برنامههای جشنواره با همت شهرداری تبریز و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به صورت رایگان برگزار میشود و همه اقشار میتوانند در این برنامهها حضور داشته باشند.
وی از شهروندان و علاقهمندان موسیقی خواست با حضور در برنامههای جشنواره، از موسیقی موغام و هنرمندان این عرصه حمایت کنند.
نظر شما