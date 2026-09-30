صالحی: موغام بخشی ارجمند از میراث فرهنگی آذربایجان و موسیقی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت اختتامیه ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام شامگاه چهارشنبه توسط بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین اختتامیه این جشنواره قرائت شد.

در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمان الرحیم

موسیقی، از کهن‌ترین زبان‌های فرهنگ و از ماندگارترین نشانه‌های حافظه جمعی ملت‌هاست. نغمه‌ها گاه بیش از واژه‌ها، روایتگر تاریخ، عواطف، رنج‌ها، شادی‌ها و شیوه زیست مردمان‌اند و آنچه را در گذر روزگار شکل گرفته است، از نسلی به نسل دیگر می‌سپارند.

«موغام» در چنین ساحتی، تنها یک قالب یا شیوه موسیقایی نیست، بلکه بخشی ارجمند از میراث فرهنگی آذربایجان و از جلوه‌های رنگارنگ موسیقی ایران است که ریشه در تاریخ، زبان، ذوق و زندگی مردم این دیار دارد. میراثی که ماندگاری آن مرهون هنر استادان و هنرمندانی است که اصالت‌هایش را پاس داشته و آن را به نسل‌های پس از خود سپرده‌اند.

تبریز نیز در تاریخ فرهنگ ایران، همواره شهری صاحب‌صدا و صاحب‌سخن بوده است که در شعر، ادب، هنر و موسیقی، نام‌های بزرگ و جریان‌های اثرگذار فراوانی از آن برخاسته‌اند. از این منظر، میزبانی جشنواره سراسری موسیقی موغام در تبریز، ادامه طبیعی همان سنت دیرپای فرهنگی و فرصتی برای شنیدن دوباره یکی از اصیل‌ترین صداهای این سرزمین است.

تقارن برگزاری این دوره با روزهای آغازین مهرماه و یاد شهیدان دانش‌آموز و معلم، یادآور پیوند ناگسستنی هنر با حافظه تاریخی یک ملت است. فرهنگ و هنر ایران همواره در کنار زیبایی و آفرینش، حامل خاطره‌ها و روایت‌های این سرزمین نیز بوده است و پاسداشت یاد آنان که جان خویش را در راه امنیت و سربلندی ایران نثار کردند، ادای دِینی به همین حافظه مشترک است.

برگزاری ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام تبریز با شعارِ پرمعنای «تبریز، نغمه‌سرای ایران» را به هنرمندان، استادان، داوران، جوانان و نوجوانان شرکت‌کننده و همه دست‌اندرکاران این رویداد تبریک می‌گویم و امیدوارم این جشنواره، در کنار پاسداشت اصالت‌های موسیقایی، زمینه‌ای برای بالندگی نسل تازه هنرمندان، گسترش پژوهش و آموزش و حضور پررنگ‌تر این میراث ارزشمند در سپهر فرهنگی ایران فراهم آورد.