به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در آیینی با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سیریک، جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای این شهرستان تجلیل شد.

سرهنگ دوم پاسدار مجید حبشی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیریک در این مراسم با اشاره به جایگاه مهم خبرنگاران در جامعه و بخصوص در جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز، اظهار کرد: خبرنگاران با حضور در صحنه‌های مختلف، رسالت خطیر اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه را بر عهده دارند.

وی افزود: خبرنگاران جان‌فدا در این شهرستان با تلاش خستگی‌ناپذیر خود، واقعیت‌های جامعه و جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز را به مردم و جهانیان منتقل کردند و همچنین در مسیر جهاد تبیین و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن نقش مؤثری داشتند.

سرهنگ دوم پاسدار حبشی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج رسانه در جریان «نبرد هرمز» و حادثه حمله به مراسم عروسی در کوهستک اظهار کرد: فعالان بسیج رسانه در این حوادث با حضور به‌موقع و انعکاس دقیق و به نگام رویدادها، به وظیفه رسانه‌ای خود به‌درستی عمل کردند.

وی افزود: رسانه‌ها با روایت صحیح و به‌موقع وقایع و مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن، نقش مؤثری در خنثی‌سازی جنگ روانی و رسانه‌ای ایفا کردند و اجازه ندادند روایت‌های نادرست و عملیات روانی دشمن بر افکار عمومی تأثیر بگذارد.

وی با تقدیر از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان سیریک گفت: امروز خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و باید با حفظ دقت، سرعت و صداقت، واقعیت‌های جامعه را برای مردم روایت کنند.

سرهنگ حبشی در ادامه با تأکید بر اهمیت انعکاس ظرفیت‌ها و دستاوردهای شهرستان گفت: رسانه‌ها می‌توانند با معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری سیریک، زمینه توجه بیشتر به توانمندی‌های این شهرستان را فراهم کنند.

وی ادامه داد: امروز خبرنگاری تنها انتقال خبر نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و جهاد فرهنگی است و خبرنگاران باید با دقت، صداقت و رعایت مصالح جامعه در این مسیر گام بردارند.

در پایان این مراسم، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیریک با اهدای لوح تقدیر و هدایا از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان به پاس تلاش‌های آنان در عرصه اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار تجلیل کرد.