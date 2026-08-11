قلم خبرنگار باید موجب وحدت و امیدآفرین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش نیکطبع ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه شهرستان سیریک، با اشاره به جایگاه و رسالت خطیر حرفه خبرنگاری اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به نگاه صحیح، تحلیل دقیق و روایتهای امیدبخش رسانهها نیاز دارد.
وی با اشاره به پیشرفتها و دستاوردهای کشور در حوزههای دفاعی و نظامی افزود: به لطف خداوند، کشور در حوزههای دفاعی و نظامی به پیشرفتهای ارزشمندی دست یافته است و در چنین شرایطی، نقش رسانهها در تبیین صحیح این دستاوردها و تقویت روحیه و اعتماد عمومی، بیش از گذشته اهمیت دارد.
خبرنگاران در خط مقدم مقابله با شایعات و جنگ روانی هستند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سیریک تصریح کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرایط جنگی و بحرانی، علاوه بر رسالت اطلاعرسانی، در خط مقدم مقابله با شایعات و جنگ روانی قرار دارند و با انتشار اخبار دقیق، بهموقع و امیدآفرین میتوانند نقش مؤثری در ارتقای امنیت روانی جامعه ایفا کنند.
نیکطبع با قدردانی از تلاشهای خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان سیریک گفت: رسانههای شهرستان در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کنار مجموعههای اجرایی و دستگاههای مسئول برای آگاهیبخشی به مردم و انعکاس خدمات و اقدامات انجامشده تلاش کردهاند که این تلاشها شایسته تقدیر است.
وی خاطرنشان کرد: رسانهها امروز یکی از ارکان مهم تقویت انسجام اجتماعی هستند و اطلاعرسانی مسئولانه میتواند به افزایش اعتماد عمومی، آرامش جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.
رسالت رسانه تنها انتقال خبر نیست
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سیریک با اشاره به نقش رسانهها در دوران جنگ و شرایط خاص کشور اظهار کرد: خبرنگاران در این مقاطع با حضور مسئولانه و انعکاس واقعیتها در کنار مردم و مجموعههای خدمترسان قرار گرفتند و نشان دادند که رسالت رسانه تنها انتقال خبر نیست، بلکه آگاهیبخشی، امیدآفرینی و کمک به حفظ آرامش و امنیت جامعه نیز از وظایف مهم آنان است.
نیکطبع ادامه داد: آنچه از یک رسانه مسئولیتپذیر انتظار میرود، توجه به ظرفیتها و نقاط قوت، پوشش اقدامات توسعهای و تلاش برای امیدآفرینی در میان اقشار مختلف جامعه است.
وی تأکید کرد: قلم باید ابزاری برای وحدت، همدلی و امید در جامعه باشد، نه عاملی برای تفرقه و ایجاد یأس.
در پایان این مراسم، از خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان سیریک به پاس تلاشها و خدمات آنان در عرصه اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و انعکاس مسائل، ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.
نظر شما