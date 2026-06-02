به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار مجید رنجبری، رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان ظهر سه شنبه طی سفر به سیریک هرمزگان با مختار رحیمی، سرپرست بسیج رسانه شهرستان سیریک دیدار کرده و بر لزوم نقشآفرینی مؤثر رسانههای بسیج در تبیین دقیق و واقعنمای وضعیت موجود تأکید کرد.
رنجبری در این دیدار با اشاره به جایگاه بیبدیل رسانه در آگاهیبخشی و جهتدهی به افکار عمومی، اظهار کرد: تبیین وضعیت موجود، فقط به معنای انعکاس اخبار نیست، بلکه تحلیل درست فرصتها، تهدیدها و نیازهای جامعه بر اساس واقعیتهای میدانی است. بسیج رسانه با تکیه بر ارتباط مستقیم با مردم میتواند این مأموریت را محقق کند.
وی با بیان اینکه امروز عرصه اصلی تقابل، میدان ادراکها، روایتها و افکار عمومی است، افزود: در دو جنگ تحمیلی علیه ایران، میدانداری ملت و حضور عینی مردم، پیروزی ایران را رقم زده است؛ جایی که ملت بدون اجبار و با اراده جمعی، وفاداری خود به انقلاب، استقلال و هویت ملی را به نمایش میگذارد.
رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت رسانه و حضور مردم در صحنه، تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری بر جنگ روایتها تمرکز کردهاند و پاسخ ملت ایران، حضور آگاهانه، متحد و پرصلابت در صحنه است؛ حضوری که محاسبات دشمن را برهم میزند.
مختار رحیمی، سرپرست بسیج رسانه سیریک، گفت: در شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار، تبیین وضعیت موجود میتواند زمینهساز جلب توجه مسئولان و تسهیل فرآیندهای توسعهای شود. بسیج رسانه با مردمیترین زبان ممکن این رسالت را پیگیری خواهد کرد.
رحیمی هماهنگی برای برگزاری دورههای آموزش رسانهای، تولید محتوای مشترک در مناسبتهای ملی و مذهبی، و استفاده از ظرفیتهای بومی هر منطقه را از دیگر محورهای این دیدار برشمرد و خاطرنشان کرد: این همافزایی، گام مؤثری در جهت انسجام فعالیتهای رسانهای در سطح استان و انعکاس دغدغههای واقعی جامعه خواهد بود.
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