  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۸:۱۵

اجرای ۳۸ برنامه شاخص و ۱۶۰ عنوان ویژه هفته بسیج در شهرستان سیریک

اجرای ۳۸ برنامه شاخص و ۱۶۰ عنوان ویژه هفته بسیج در شهرستان سیریک

سیریک - فرمانده سپاه ناحیه سیریک از اجرای بیش از ۳۸ برنامه شاخص و ۱۶۰ عنوان برنامه مختلف در سطح شهرستان به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم مجید حبشی پنجشنبه شبدر جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های پیش بینی شده برای گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: امسال با همکاری پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج در سراسر شهرستان مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، جهادی و ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۳۸ برنامه شاخص و در مجموع ۱۶۰ عنوان برنامه برای این هفته طراحی شده، افزود: این برنامه‌ها با محوریت خدمت‌رسانی به مردم، تبیین دستاوردهای انقلاب، تقویت روحیه بسیجی و افزایش نشاط اجتماعی برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحیه سیریک تصریح کرد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، اجرای رزمایش‌های جهادی، ارائه خدمات درمانی و عمرانی، مسابقات ورزشی، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های بصیرتی، پویش‌های اجتماعی و برنامه‌های فرهنگی در سطح مدارس و مساجد از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

وی با تأکید بر نقش محوری بسیج در حل مشکلات جامعه گفت: هفته بسیج فرصتی مناسب برای نمایش ظرفیت‌های مردمی و جهادی بسیج در خدمت‌رسانی و ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی است.


فرمانده سپاه ناحیه سیریک در پایان از همراهی مردم و مسئولان برای اجرای هرچه باشکوه‌تر برنامه‌ها قدردانی کرد.

کد خبر 6663088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها