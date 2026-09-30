۶ انتصاب جدید در آموزش و پرورش لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، طی احکامی جداگانه از سوی «سیدعیسی سهرابی»، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، معاون آموزش متوسطه و جمعی از مدیران و روسای ادارات این اداره‌کل منصوب شدند.

فرضی‌پور سرپرست معاونت آموزش متوسطه شد

نوراله فرضی‌پور که پیش از این مسئولیت اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش لرستان را بر عهده داشت، به عنوان سرپرست معاونت آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان منصوب شد.

معاونت مدیر منابع انسانی اداره‌کل و ریاست آموزش و پرورش معمولان از دیگر سوابق مدیریتی فرضی‌پور است.

انتصاب مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش لرستان

همچنین در احکام جداگانه، قاسم دریکوند به عنوان رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ایوب فتحی‌نیا به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی و امور اداری، محمد جبارزاده به عنوان سرپرست اداره حقوقی و املاک و حمایت قضایی کارکنان، هادی شرفی به عنوان سرپرست اداره فناوری و اطلاعات و سیدایمان موسوی به عنوان رئیس اردوگاه فرهنگی تربیتی کمالوند منصوب شدند.

این انتصابات در راستای تغییرات مدیریتی و تعیین مسئولان جدید در بخش‌های مختلف اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان انجام شده است.

تقدیر از مدیران پیشین آموزش و پرورش لرستان

در پایان، از زحمات و تلاش‌های زهرا نظری که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است و همچنین مصطفی ایمانی، مهدی نظری، محمدرضا ماندگار و حاتمی که به ترتیب در مسئولیت‌های معاونت آموزش متوسطه، مدیریت منابع انسانی، اداره حقوقی، اداره فناوری و اطلاعات و اردوگاه کمالوند فعالیت داشتند، تقدیر و تشکر شد.