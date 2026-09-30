https://mehrnews.com/x3dcw8 ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ کد مطلب 6964082 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ تجمع مردم یاسوج در دویست و چهاردهمین شب حماسه یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و چهاردهمین شب حماسه و مقاومت برگزار شد. دریافت 162 MB کد مطلب 6964082 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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