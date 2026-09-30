https://mehrnews.com/x3dcwJ ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6964110 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ تجمع مردم چرام در دویست و چهاردهمین شب خونخواهی قائد شهید چرام-تجمع مردم چرام در دویست و چهاردهمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 67 MB کد مطلب 6964110 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد تداوم حضور تالشیها در شب دویست و چهاردهم ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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