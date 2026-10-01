به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه احداث باند دوم محور چلیچه _ جونقان اظهار کرد: طول این محور حدود ۷.۵ کیلومتر است که بر اساس توافق انجام‌شده، عملیات زیرسازی و روسازی تا اجرای لایه اساس بر عهده اداره‌کل راه و شهرسازی و اجرای عملیات آسفالت بر عهده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

وی افزود: تاکنون عملیات زیرسازی و روسازی ۵ کیلومتر از این محور به‌طور کامل توسط این اداره‌کل انجام شده و این بخش از پروژه برای اجرای عملیات آسفالت به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تحویل داده خواهد شد. شایان ذکر است؛ عملیات زیرسازی و روسازی حدود ۲.۵ کیلومتر دیگر از این محور نیز در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اعتبارات هزینه‌شده برای اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان برای احداث باند دوم محور چلیچه ـ جونقان هزینه شده که ارزش روز این اقدامات و عملیات اجرایی انجام‌شده، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.