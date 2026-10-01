به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری صبح پنجشنبه در نشست بررسی شیوه‌نامه تعامل و ارائه خدمات به دانشجویان بین‌المللی، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور این دانشجویان در استان اظهار کرد: حضور دانشجویان بین‌المللی نیازمند همکاری و هماهنگی میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی است و باید متناسب با نیازهای آنان، خدمات لازم در حوزه‌های مختلف فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه در آشنایی دانشجویان بین‌المللی با قوانین و مقررات افزود: فرآیند توجیه دانشجویان، ابلاغ دستورالعمل‌ها و آموزش مقررات باید به شکل مناسب انجام شود تا آنان نسبت به چارچوب‌های قانونی و الزامات حضور در کشور آگاهی کافی داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، حمل‌ونقل، خدمات درمانی، امور مربوط به روادید و مسائل فرهنگی و اجتماعی را از جمله نیازهای دانشجویان بین‌المللی برشمرد و تاکید داشت: ارائه این خدمات تنها بر عهده دانشگاه نیست و دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های شهری نیز باید در ایجاد شرایط مناسب برای حضور و زندگی این دانشجویان مشارکت داشته باشند.

آقابراری همچنین بر ضرورت ایجاد تعامل فرهنگی و اجتماعی میان دانشجویان بین‌المللی و جامعه میزبان تأکید کرد و یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود تا این دانشجویان در کنار تحصیل بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر استفاده کرده و ارتباط مناسبی با جامعه محلی داشته باشند.

وی با اشاره به اتفاق اخیر در ارتباط با دانشجویان بین‌المللی افزود: این موضوع در ابتدا ماهیتی اجتماعی داشت، اما با توجه به شرایط موجود ابعاد سیاسی و بین‌المللی پیدا کرد و باید از این تجربه برای شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرآیندهای موجود استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان پیشنهاد کرد با همکاری دانشگاه سمنان و کمیسیون دانشجویی، پروتکل مشخصی برای تعامل و ارائه خدمات به دانشجویان بین‌المللی تدوین شود.

آقابراری بیان کرد: تدوین این پروتکل می‌تواند ضمن رفع کاستی های موجود، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت بهتر حضور دانشجویان بین‌المللی در شهرستان را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کشور بر استفاده از ظرفیت دانشجویان بین‌المللی استوار است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها، بستر مناسب برای حضور و تحصیل آنان در استان سمنان فراهم شود.