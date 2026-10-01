به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو صبح پنجشنبه در نشست بررسی شیوه‌نامه تعامل و ارائه خدمات به دانشجویان بین‌المللی در سمنان، حضور این دانشجویان را یکی از ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی سمنان دانست و افزود: ضرورت مدیریت و تقویت این ظرفیت مورد تأکید است.

وی با اشاره به اقدامات مسئولان استان، دانشگاه سمنان و دستگاه‌های نظامی و انتظامی در مدیریت مسائل اخیر، اظهار کرد: باید با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و پیشگیری از بروز مسائل، زمینه تداوم حضور دانشجویان بین‌المللی در سمنان فراهم شود.

عضو خانه ملت پیشنهاد کرد: هیأتی از وزارت علوم و مسئولان مرتبط با سفر به بغداد، موضوع شرایط ادامه حضور دانشجویان را به صورت مستقیم با مسئولان عراقی بررسی و درباره تداوم همکاری‌های علمی گفت‌وگو کنند.

گلرو با بیان اینکه حضور دانشجویان بین‌المللی تنها یک ظرفیت دانشگاهی نیست، توضیح داد: این حضور می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری، حمل‌ونقل، اقامت و تعاملات فرهنگی نیز آثار مثبتی برای سمنان داشته باشد و باید با برنامه‌ریزی مناسب از این ظرفیت استفاده کرد.

وی بر ضرورت ساماندهی خدمات مرتبط با دانشجویان بین‌المللی تأکید کرد و یادآور شد: فعالان حوزه اسکان، تبدیل ارز و سایر خدمات باید به صورت دقیق شناسایی و فعالیت آنها مدیریت شود تا دریافت هزینه‌های نامتعارف یا رفتارهای غیرحرفه‌ای، حقوق دانشجویان و جایگاه شهر سمنان را تحت تأثیر قرار ندهد.

این نماینده مجلس همچنین خواستار نظارت قانونی بر ارائه‌دهندگان خدمات به دانشجویان شد و بیان کرد: ضمن حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، با افرادی که مرتکب تخلف یا ایجاد مزاحمت برای دانشجویان بین‌المللی می‌شوند باید برخورد قانونی صورت گیرد.

گلرو توسعه زیرساخت‌های شهرستان را نیز متناسب با ظرفیت دانشجویان بین‌المللی ضروری دانست و تصریح کرد: توسعه فرودگاه، حمل‌ونقل، خدمات شهری و سایر زیرساخت‌ها باید همگام با افزایش این ظرفیت دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر شرایط، خاطرنشان کرد: مدیریت مسائل پیش از وقوع، می‌تواند از تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری کرده و زمینه حفظ و تقویت ظرفیت دانشجویان بین‌المللی در سمنان را فراهم کند.