به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در نشست بررسی شیوه‌نامه تعامل و ارائه خدمات به دانشجویان بین‌المللی با تأکید بر ضرورت تعیین چارچوب روشن برای حضور این دانشجویان در استان، اظهار کرد: همان‌گونه که دانشجویان ایرانی در کشورهای دیگر ملزم به رعایت قوانین کشور میزبان هستند، دانشجویان بین‌المللی نیز باید پیش از آغاز تحصیل با قوانین و مقررات ایران آشنا شوند و به آن پایبند باشند.

وی با بیان اینکه مقررات باید از ابتدا برای دانشجویان بین‌المللی تبیین و ابلاغ شود، افزود: در صورت بروز تخلف نیز باید فرآیند رسیدگی از مسیر دانشگاه و مراجع قانونی مربوط دنبال شود تا مسائل در چارچوب مشخص مدیریت شود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل اجتماعی از موضوعات امنیتی، تصریح کرد: بسیاری از مسائل مرتبط با دانشجویان بین‌المللی ماهیت اجتماعی دارد و باید با رویکرد مناسب و در چارچوب سازوکارهای مشخص مورد رسیدگی قرار گیرد.

کولیوند همچنین از فرماندار سمنان، مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظامی و اعضای شورای تأمین به دلیل مدیریت مسائل اخیر قدردانی کرد و یادآور شد: هنگام بروز مسائل، دستگاه‌های مسئول باید در میدان حضور داشته باشند و با هماهنگی و تصمیم‌گیری به‌ موقع، مانع از گسترش موضوع شوند.

وی اطلاع‌رسانی صحیح و روایت دقیق رخدادها را از الزامات مدیریت مسائل اجتماعی دانست و افزود: در مواجهه با اتفاقات باید در زمان مناسب و بر اساس اطلاعات صحیح، موضوع برای جامعه تبیین شود تا زمینه شکل‌گیری روایت های نادرست در فضای مجازی کاهش یابد.

استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت دانشگاه سمنان برای جذب و میزبانی دانشجویان داخلی و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: هدف مجموعه دستگاه‌های استان باید کمک به ارتقای جایگاه دانشگاه سمنان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل و زندگی دانشجویان باشد.

کولیوند از آمادگی استان برای حمایت از دانشگاه‌ها در این زمینه خبر داد و گفت: دانشجویان بین‌المللی باید از بدو ورود نسبت به قوانین و مقررات کشور آگاهی پیدا کنند و در کنار آن، سازوکار مشخصی برای پیگیری تخلفات احتمالی وجود داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای رسیدگی سریع به مسائل مرتبط با دانشجویان بین‌المللی را مطرح کرد و اظهار داشت: در صورت بروز هرگونه موضوع، دستگاه‌های مرتبط باید در کوتاه‌ترین زمان تشکیل جلسه داده و درباره نحوه مدیریت آن تصمیم‌گیری کنند.