زندگی دانشجویان خارجی فقط در دانشگاه نیست؛ سمنان آماده توسعه میزبانی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قنبری باغستان صبح پنجشنبه در نشست بررسی شیوه‌نامه تعامل و ارائه خدمات به دانشجویان بین‌المللی در سمنان، ظرفیت این شهرستان برای میزبانی از دانشجویان خارجی را قابل توجه دانست و گفت: همراهی مسئولان، دانشگاه، اصناف و مردم از نقاط قوت سمنان است.

وی با اشاره به تجربه دو ساله سازمان امور دانشجویان در حوزه دانشجویان بین‌المللی اظهار کرد: مسائل و نیازهای این دانشجویان تنها به محیط دانشگاه محدود نمی‌شود و بخش قابل توجهی از زندگی آنان در فضای شهری شکل می‌گیرد؛ بنابراین باید برای ابعاد مختلف زندگی دانشجویان خارجی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، اقتصادی، ورزشی و گردشگری برنامه‌ریزی شود.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: سمنان از معدود شهرهایی که اصناف و اقشار مختلف مردم برای حمایت از جذب دانشجویان بین‌المللی به وزارت علوم مراجعه کرده و آمادگی خود را برای توسعه این ظرفیت اعلام کردند.

قنبری باغستان با اشاره به حمایت مدیریت استان از حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه سمنان یادآور شد: همراهی استاندار، فرماندار، نماینده مردم در مجلس و مدیران استان با دانشگاه، ظرفیت مهمی برای تقویت حضور دانشجویان بین‌المللی در سمنان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حضور دانشجویان بین‌المللی علاوه بر دستاوردهای علمی، آثار اقتصادی و اجتماعی نیز برای شهر و استان دارد و می‌تواند به رونق برخی فعالیت‌های شهری و ایجاد اشتغال کمک کند؛ از این رو حفظ و توسعه این ظرفیت نیازمند مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، اصناف و نهادهای فرهنگی و اجتماعی است.

معاون سازمان امور دانشجویان وزارت علوم همچنین بر ضرورت تعامل متقابل دانشجویان خارجی با جامعه میزبان تأکید کرد و ادامه داد: دانشجویان بین‌المللی باید ضمن آشنایی و رعایت قوانین و مقررات کشور، با زیست‌بوم، هویت بومی، فرهنگی و اجتماعی سمنان نیز ارتباط مناسبی برقرار کنند.

قنبری باغستان با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مشخصی برای حضور و فعالیت دانشجویان بین‌المللی وجود دارد، افزود: وزارت علوم با همکاری دانشگاه سمنان اجرای دقیق مقررات و آگاهی‌بخشی به دانشجویان را دنبال می‌کند تا حضور آنان در چارچوب ضوابط و با تعامل مناسب با جامعه محلی ادامه یابد.

وی با اشاره به دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان نیز گفت: یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن شرایط بازگشت دانشجویان فعلی و تداوم حضور آنان در دانشگاه است؛ چراکه حفظ این دانشجویان در کنار آثار علمی، از منظر اقتصادی و اشتغال شهرستان نیز اهمیت دارد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم خاطرنشان کرد: فراهم کردن خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، گردشگری، ورزشی و تفریحی در سطح شهر می‌تواند تجربه حضور دانشجویان خارجی در سمنان را بهبود دهد و زمینه افزایش تعداد دانشجویان بین‌المللی و ارتقای جایگاه دانشگاه سمنان را فراهم کند.