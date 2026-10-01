دانشجویان در خط مقدم علم و جامعه؛ تأکید بر پیوند با ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی در نشست «تشکل تراز ۶» ویژه مسئولان حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان، با اشاره به اهمیت شناخت ارکان جمهوری اسلامی، مفاهیمی همچون «امت»، «امام»، «مکتب» و «دشمن» را از پایه‌های شکل‌گیری فعالیت‌های اثرگذار دانشجویی دانست و اظهار کرد: فعالیت اجتماعی و فرهنگی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که بر شناخت دقیق از مبانی فکری و تاریخی انقلاب استوار باشد.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه افزود: تعمیق این شناخت در میان نسل جوان نیازمند گفت‌وگو، تبیین مستمر و پاسخگویی به دغدغه‌های آنان است تا پیوند نسل جدید با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب تقویت شود.

فرمانده سپاه استان دشمن‌شناسی را از دیگر ضرورت‌های فعالیت دانشجویی عنوان کرد و گفت: مسئولان بسیج دانشجویی باید زمینه ارتقای قدرت تحلیل دانشجویان در مواجهه با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای را فراهم کنند تا این قشر بتواند نقش مؤثری در فضای عمومی جامعه ایفا کند.

سردار مثنوی با بیان اینکه دانشگاه صرفاً محل کسب مدرک نیست، تصریح کرد: دانشگاه باید به کانون تربیت نیروهای اجتماعی، فرهنگی و تخصصی تبدیل شود و بسیج دانشجویی نیز با شناسایی مسائل واقعی جامعه، از ظرفیت علمی دانشجویان برای حل این مسائل بهره بگیرد.

وی در ادامه بر اهمیت «احیای سنگر مسجد» تأکید کرد و مسجد را بستری مهم برای ارتباط میان نسل‌ها و شکل‌گیری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: تقویت این پایگاه می‌تواند به انسجام اجتماعی و افزایش روحیه خدمت‌رسانی کمک کند.

فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر گسترش حضور اجتماعی جوانان گفت: دانشجویان باید در میدان خدمت، مسئله‌شناسی و حل مشکلات جامعه حضور فعال داشته باشند و نقش‌آفرینی آنان به محیط دانشگاه محدود نشود.

وی «پیوستگی بین‌نسلی» را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد و افزود: نسل جدید باید با بهره‌گیری از تجربیات نسل‌های گذشته و درک نیازهای امروز، مسیر پیشرفت را با خلاقیت و نوآوری ادامه دهد.

سردار مثنوی با اشاره به فشارهای اقتصادی و همه‌جانبه علیه کشور، بر تقویت تاب‌آوری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و گفت: دانشگاه یکی از مهم‌ترین مراکز تولید راهکار برای عبور از چالش‌ها است و باید در این مسیر نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

وی توجه به فناوری، نوآوری و تربیت نیروی متخصص را از عوامل تقویت توان داخلی دانست و افزود: دانشگاه‌ها باید بتوانند بخشی از نیازهای کشور را از مسیر علم و پژوهش پاسخ دهند.

فرمانده سپاه استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان، اظهار کرد: عبور موفق کشور از این مقاطع موجب ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

وی نقش دانشجویان را در تبیین این تحولات مهم دانست و گفت: آگاهی‌بخشی به نسل جوان درباره نسبت قدرت ملی و جایگاه کشور، از وظایف مهم فعالان دانشجویی است.

سردار مثنوی با اشاره به ظرفیت «جان‌فدایان ۳۰ میلیونی» آن را یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات عنوان کرد و بر ضرورت سازماندهی این ظرفیت مردمی و تربیت نیروهای متخصص تأکید کرد.

وی همچنین به فاصله زمانی میان جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان اشاره کرد و توسعه توانمندی‌های بومی در این بازه را مورد توجه قرار داد.

فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر نقش‌آفرینی بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: فعالیت‌های این مجموعه باید متناسب با نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه طراحی شود تا اثرگذاری آن در حل مسائل کشور افزایش یابد.