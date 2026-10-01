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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

دانشجویان در خط مقدم علم و جامعه؛ تأکید بر پیوند با ولایت

دانشجویان در خط مقدم علم و جامعه؛ تأکید بر پیوند با ولایت

یاسوج-فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تقویت پیوند نسل جوان با ولایت، نقش‌آفرینی دانشجویان در حل مسائل کشور را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی در نشست «تشکل تراز ۶» ویژه مسئولان حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان، با اشاره به اهمیت شناخت ارکان جمهوری اسلامی، مفاهیمی همچون «امت»، «امام»، «مکتب» و «دشمن» را از پایه‌های شکل‌گیری فعالیت‌های اثرگذار دانشجویی دانست و اظهار کرد: فعالیت اجتماعی و فرهنگی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که بر شناخت دقیق از مبانی فکری و تاریخی انقلاب استوار باشد.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه افزود: تعمیق این شناخت در میان نسل جوان نیازمند گفت‌وگو، تبیین مستمر و پاسخگویی به دغدغه‌های آنان است تا پیوند نسل جدید با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب تقویت شود.

فرمانده سپاه استان دشمن‌شناسی را از دیگر ضرورت‌های فعالیت دانشجویی عنوان کرد و گفت: مسئولان بسیج دانشجویی باید زمینه ارتقای قدرت تحلیل دانشجویان در مواجهه با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای را فراهم کنند تا این قشر بتواند نقش مؤثری در فضای عمومی جامعه ایفا کند.

سردار مثنوی با بیان اینکه دانشگاه صرفاً محل کسب مدرک نیست، تصریح کرد: دانشگاه باید به کانون تربیت نیروهای اجتماعی، فرهنگی و تخصصی تبدیل شود و بسیج دانشجویی نیز با شناسایی مسائل واقعی جامعه، از ظرفیت علمی دانشجویان برای حل این مسائل بهره بگیرد.

وی در ادامه بر اهمیت «احیای سنگر مسجد» تأکید کرد و مسجد را بستری مهم برای ارتباط میان نسل‌ها و شکل‌گیری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: تقویت این پایگاه می‌تواند به انسجام اجتماعی و افزایش روحیه خدمت‌رسانی کمک کند.

فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد همچنین با تأکید بر گسترش حضور اجتماعی جوانان گفت: دانشجویان باید در میدان خدمت، مسئله‌شناسی و حل مشکلات جامعه حضور فعال داشته باشند و نقش‌آفرینی آنان به محیط دانشگاه محدود نشود.

وی «پیوستگی بین‌نسلی» را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد و افزود: نسل جدید باید با بهره‌گیری از تجربیات نسل‌های گذشته و درک نیازهای امروز، مسیر پیشرفت را با خلاقیت و نوآوری ادامه دهد.

سردار مثنوی با اشاره به فشارهای اقتصادی و همه‌جانبه علیه کشور، بر تقویت تاب‌آوری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و گفت: دانشگاه یکی از مهم‌ترین مراکز تولید راهکار برای عبور از چالش‌ها است و باید در این مسیر نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

وی توجه به فناوری، نوآوری و تربیت نیروی متخصص را از عوامل تقویت توان داخلی دانست و افزود: دانشگاه‌ها باید بتوانند بخشی از نیازهای کشور را از مسیر علم و پژوهش پاسخ دهند.

فرمانده سپاه استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان، اظهار کرد: عبور موفق کشور از این مقاطع موجب ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

وی نقش دانشجویان را در تبیین این تحولات مهم دانست و گفت: آگاهی‌بخشی به نسل جوان درباره نسبت قدرت ملی و جایگاه کشور، از وظایف مهم فعالان دانشجویی است.

سردار مثنوی با اشاره به ظرفیت «جان‌فدایان ۳۰ میلیونی» آن را یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات عنوان کرد و بر ضرورت سازماندهی این ظرفیت مردمی و تربیت نیروهای متخصص تأکید کرد.

وی همچنین به فاصله زمانی میان جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان اشاره کرد و توسعه توانمندی‌های بومی در این بازه را مورد توجه قرار داد.

فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر نقش‌آفرینی بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: فعالیت‌های این مجموعه باید متناسب با نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه طراحی شود تا اثرگذاری آن در حل مسائل کشور افزایش یابد.

کد مطلب 6964355

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