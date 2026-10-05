دعوت بسیج دانشجویی همدان از مسئولان استانی برای حضور در دانشگاه

میثم رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دعوت رسمی بسیج دانشجویی استان همدان از مسئولان استانی به منظور حضور در دانشگاه‌ها و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تقویت ارتباط میان مسئولان و جامعه دانشگاهی و تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره ارتباط مسئولان با جوانان و دانشجویان انجام شده است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان مسئولان و قشر جوان، اظهار کرد: در راستای عمل به فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر ارتباط هرچه بیشتر مسئولان با جوانان به‌ویژه دانشجویان، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان در نامه‌ای رسمی از جمعی از مسئولان استانی برای حضور در دانشگاه‌ها و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی دعوت کرده است.

مسئول بسیج دانشجویی استان همدان افزود: در این چارچوب از نماینده ولی‌فقیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهردار، مدیرکل آموزش و پرورش و سایر مسئولان استانی دعوت شده است تا با حضور در جمع دانشجویان به صورت مستقیم در جریان پرسش‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات آنها قرار گیرند.

وی ضمن قدردانی از استقبال و اعلام آمادگی بخش قابل توجهی از مسئولان برای حضور در این برنامه‌ها، تصریح کرد: بسیج دانشجویی آمادگی دارد میزبان سایر مسئولان استانی نیز باشد تا زمینه گفت‌وگوی مستقیم، شفاف و بدون واسطه میان مسئولان و دانشجویان فراهم شود.

رحیمی در پایان تاکید کرد: دانشگاه باید محلی برای گفت‌وگوی صریح و مطالبه‌گری دانشجویان و همچنین ارائه توضیحات و پاسخ‌های مسئولان باشد و برگزاری این جلسات می‌تواند به تقویت ارتباط میان بدنه اجرایی کشور و جامعه دانشگاهی کمک کند.