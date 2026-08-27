به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از ۳۱۳ گروه جهادی و سفر امید بسیج سازندگی استان، با قدردانی از حضور جهادگران و مسئولان، اظهار کرد: گروههای جهادی استان در عرصههای مختلف دفاعی، خدمترسانی و محرومیتزدایی نقشآفرینی کردهاند.
وی با اشاره به حضور جهادگران استان در جریان جنگ اخیر افزود: جمع حاضر نزدیک به ۱۸۰ شب در عرصه دفاع و خدمترسانی حضور داشتند و گروههای جهادی کهگیلویه و بویراحمد در کنار رزمندگان، بخشی از نیازهای پشتیبانی و خدماتی جبهه را بر عهده گرفتند.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: جهادگران استان در عرصههایی همچون سنگرسازی، بهسازی و آمادهسازی فضاهای دفاعی و حتی نگهبانی از مرزها حضور داشتند و با تشکیل یک تیپ جهادی، در این عرصه نیز عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند.
سردار مثنوی با قدردانی از فرماندهان، رزمندگان و گروههای جهادی استان گفت: این گروهها از شهرستانهای مختلف استان در خطوط دفاعی آبادان و خرمشهر حضور پیدا کردند و تلاشهای آنان مورد توجه فرماندهان و مسئولان قرار گرفت.
وی همچنین از همراهی مسئولان استان در جریان جنگ اخیر تقدیر کرد و گفت: استاندار، امام جمعه یاسوج، شهرداران، بخشداران، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در کنار رزمندگان و جهادگران حضور پیدا کردند و با حمایت خود بخشی از سختیهای این دوران را کاهش دادند.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش مجموعههای فرهنگی و مردمی در این ایام اظهار کرد: در مرکز استان بیش از ۱۵۰ موکب در برخی شبها برپا شد و حضور دهها هزار نفری مردم در صحنه، جلوهای باشکوه از همدلی و انسجام اجتماعی را به نمایش گذاشت.
سردار مثنوی افزود: جریان مردمی، دستگاهها و نهادهای فرهنگی و مجموعههای خدماترسان با همکاری یکدیگر، فضای خیابان را به صحنهای باشکوه از حضور و همراهی مردم تبدیل کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای بسیج سازندگی در حوزه محرومیتزدایی اشاره کرد و گفت: در پروژههای مختلف برای رفع محرومیت از استان، از ساخت مدرسه و جاده گرفته تا اجرای طرحهای آبرسانی شرب و کشاورزی و احداث راههای بین مزارع، گروههای جهادی و بسیج سازندگی نقش مؤثری داشتهاند.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در برخی از پروژههای کلان محرومیتزدایی، اعتبار طرحها به بیش از هزار میلیارد تومان میرسد که اجرای آنها در فضای همدلی میان سپاه، دولت، گروههای مردمی و مجموعه بسیج سازندگی دنبال شده است.
سردار مثنوی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی استان اعتماد بالایی به بسیج سازندگی دارند، گفت: بسیج سازندگی در همکاری با جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آبخیزداری، نوسازی مدارس، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بخشهای مختلف فعالیت میکند و تاکنون پاسخگوی این اعتماد بوده است.
وی ادامه داد: پروژههای بزرگی در سطح استان تعریف شده که گزارش تفصیلی آنها در فرصت مناسب ارائه خواهد شد.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از جهادگران و مجموعه بسیج سازندگی، خاطرنشان کرد: روحیه جهادی، کار شبانهروزی و حضور میدانی نیروهای بسیج سازندگی، زمینه اجرای بخش قابل توجهی از طرحهای خدمترسانی و محرومیتزدایی در استان را فراهم کرده است.
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