سرپرست ناحیه بسیج دانشجویی هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرنگارمهر، ظهر دوشنبه با حضور سرهنگ حسن صنتعکاران فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان، حجت الاسلام والمسلمین سید عباس تقوی، مسئول نهاد رهبری دانشگاه‌های هرمزگان، رسول نوروزی جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور و جمعی از مسئولان دانشگاه‌های هرمزگان آیین تکریم و معارفه سرپرست ناحیه بسیج دانشجویی هرمزگان برگزار شد.

در این آیین ، ضمن قرائت حکم انتصاب، «ایوب صابری» که پیشتر سابقه جانشینی ناحیه بسیج دانشجویی استان را در کارنامه دارد، به عنوان مسئول جدید این ناحیه معرفی شد و همچنین با اهدای لوح سپاس، از زحمات «عارف رئوفی» مسئول پیشین بسیج دانشجویی هرمزگان تقدیر به عمل آمد.

سرهنگ حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان در حاشیه این مراسم با تبریک به مسئول جدید و قدردانی از تلاش‌های مسئول پیشین، اظهار داشت: بسیج دانشجویی هرمزگان در سال‌های اخیر با اقدامات جهادی و روشنگری به‌موقع، نقش کلیدی در خنثی‌سازی توطئه‌های نرم دشمن ایفا کرده است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، دانشجویان بسیجی باید سنگر «جهاد تبیین» را حفظ کرده و با حضور فعال در عرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی، الگویی امیدآفرین برای جامعه باشند. انتظار می‌رود با حضور برادر صابری، شاهد جهشی نوین در فعالیت‌های تشکیلاتی و گفتمانی در دانشگاه‌های استان باشیم.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به اهمیت نقش آفرینی دانشجویان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، تصریح کرد: دانشگاه و حوزه علمیه دو بال اصلی پیشرفت کشور هستند و بسیج دانشجویی باید پل ارتباطی مستحکمی میان این دو نهاد راهبردی ایجاد کند.